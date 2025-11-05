La classifica che fa risparmiare: svelati i 10 negozi più cliccati su CodiceRisparmio per i codici sconto

Milano, 5/11/2025 - È il sogno di ogni smart shopper: massimizzare il risparmio senza rinunciare alla qualità. Ma non è sempre facile! Trovare codici sconto e offerte per un risparmio reale richiede tempo.

CodiceRisparmio, il portale di coupon e sconti, nasce con questa mission, aiutare gli utenti a risparmiare online. Come? Il team seleziona ogni giorno offerte e sconti per metterli a disposizione di tutti gli utenti.

Quest’anno, il portale ha voluto realizzare e condividere un’analisi per individuare quali sono i negozi più cliccati.

Grazie ai dati esclusivi provenienti da strumenti di monitoraggio proprietari integrati con Google Analytics 4, CodiceRisparmio, ha svelato la top 10 dei negozi online più visitati sul sito nell’anno 2025. Una classifica che non è solo un elenco, ma una vera e propria mappa delle opportunità di risparmio più sfruttate dagli utenti.

A cosa serve? Mostra i negozi che nel 2025 hanno ottenuto il maggior numero di click su CodiceRisparmio.it, segno di forte interesse da parte degli utenti e di un’elevata probabilità di conversione in vendite. In altre parole, offre una panoramica chiara dei brand che hanno riscosso più successo sul portale durante l’anno.

La Top 10 dei Negozi "Salva-Portafoglio" del 2025

La classifica copre un mix ampio di categorie: dai colossi dell'e-commerce alle piattaforme di food delivery, dai viaggi all'abbigliamento, dimostrando che gli italiani possono risparmiare su qualunque prodotto e/o servizio di cui hanno necessità.

Ecco i 10 negozi le cui pagine sono state maggiormente cliccate e usate per occasioni di risparmio:

Temu Privè by Zalando Now Bulk Italo Asos Mediaworld Dr. Max Just Eat Unieuro

Cosa ci dice questa classifica? Il tuo risparmio inizia qui

L'analisi dei dati di traffico di CodiceRisparmio non lascia dubbi: gli utenti cercano attivamente sconti dove la spesa è più frequente o dove il potenziale di risparmio è più alto.

Prima evidenza: Temu domina. Il marketplace cinese continua a essere la destinazione più cliccata su CodiceRisparmio, attirando chi cerca offerte a basso prezzo e vuole abbinare ulteriori sconti tramite coupon. Nel 2025, Temu si è ormai consolidato come punto di riferimento per chi desidera risparmiare senza rinunciare alla varietà.

Subito dopo troviamo Privè by Zalando, NOW e Bulk. Il primo conferma la forza della moda outlet, settore in cui il codice sconto è parte integrante dell’esperienza d’acquisto. NOW, con le sue proposte di intrattenimento, riflette l’interesse stabile verso piattaforme digitali in abbonamento. Bulk invece raccoglie una community sempre più attenta a fitness e integrazione, con offerte mirate su prodotti di uso continuativo.

In quinta posizione spicca Italo, che mostra come il risparmio nei viaggi resti una priorità. Il coupon diventa un alleato per pianificare spostamenti a costi contenuti e favorisce la programmazione anticipata delle vacanze o dei viaggi di lavoro.

A seguire, Asos e Mediaworld rappresentano due poli diversi ma fortemente attivi. La moda accessibile da un lato e la tecnologia dall’altro confermano la propensione degli utenti a cercare occasioni concrete in settori di uso quotidiano. Entrambi beneficiano di sconti periodici e di un pubblico fedele che consulta spesso le offerte su CodiceRisparmio.

In ottava posizione compare Dr. Max, segnale evidente dell’attenzione crescente verso benessere e salute a prezzi vantaggiosi. Gli utenti mostrano interesse per farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, settori dove anche un piccolo sconto fa la differenza.

Just Eat al nono posto rivela come anche i servizi legati al tempo libero e alla quotidianità rientrino nelle abitudini di chi cerca un codice sconto. L’utente medio non rinuncia alla comodità, ma cerca di renderla più conveniente.

Chiude la top 10 Unieuro, a conferma che l’elettronica resta tra le categorie più ricercate. Gli utenti attendono i momenti giusti per acquistare, puntando su coupon mirati e offerte stagionali per ottenere il massimo vantaggio.

La classifica è chiara: se così tanti utenti hanno visitato queste pagine, è perché lì si nascondevano le offerte più vantaggiose!

I negozi più visitati sono i brand dove gli utenti, su CodiceRisparmio, hanno trovato le occasioni migliori per alleggerire la spesa e risparmiare davvero.

La classifica riflette in modo chiaro le tendenze del 2025 su CodiceRisparmio.it. Moda, tecnologia, viaggi e benessere continuano a essere i settori più dinamici, con un pubblico sempre attento a trovare il giusto equilibrio tra qualità e convenienza.

Questi risultati offrono uno spaccato interessante delle abitudini di acquisto online e del crescente utilizzo dei codici sconto come strumento di scelta consapevole.

