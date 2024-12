La Confederazione Europea Nazionale Esercenti diretta dal Presidente Nazionale Mary Modafferi presenta il nuovo dipartimento Politiche Sociali e disabilità promuovendo azioni di supporto e donazioni alle famiglie dei lavoratori in difficoltà

Roma 24 Dicembre 2024 - Nella giornata di ieri 23 Dicembre, la Confederazione Europea Nazionale Esercenti acronimo CNE diretta dalla Presidente Nazionale Mary Modafferi , ha organizzato una serie di eventi nelle maggiori città italiane riunendo i manager delle aziende, PMI e

Startup associate alla Confederazione e neo associati . Gli eventi hanno avuto come scopo principale la presentazione dei nuovi servizi messi in campo dalla CNE per gli associati e dei nuovi dipartimenti con l' attivazione di un sportello per il consumatore . Gli eventi si sono conclusi con cene sociali di auguri per le festività con la consegna di gadget e doni natalizi . Infine la CNE con il coordinamento del dipartimento CNE politiche sociali e disabilità ha donato beni di prima necessità a varie famiglie in difficoltà segnalate dagli assessorati delle Politiche Sociali di varie regioni italiane .

