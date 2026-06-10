La decima edizione della Huawei ICT Competition si è conclusa con la proclamazione dei vincitori provenienti da 49 Paesi e regioni e con la partecipazione record di 220.000 studenti

SHENZHEN, Cina, 10 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Oggi, a Shenzhen, si è tenuta la cerimonia di chiusura e premiazione che ha concluso la decima edizione della finale mondiale della Huawei ICT Competition. Quest'anno il concorso ha attirato oltre 220.000 studenti universitari e docenti provenienti da più di 2.000 istituti di oltre 100 Paesi e regioni, rivelandosi l'edizione più partecipata di sempre. Al termine delle fasi nazionali e regionali, 177 squadre provenienti da 49 Paesi e regioni si sono qualificate per la finale mondiale e hanno ricevuto dei premi.

Durante la cerimonia di chiusura e premiazione, Ritchie (Honghua) Peng, presidente del dipartimento Strategia ICT e Sviluppo commerciale di Huawei, ha affermato che il concorso riflette l'impegno costante dell'azienda nell'utilizzare la tecnologia per il bene comune e per uno sviluppo sociale e ambientale sostenibile. Peng ha aggiunto chela Innovation Competition ha dimostrato il valore dell'apprendimento attraverso la competizione come strumento per affrontare le sfide del mondo reale, e che i partecipanti ai concorsi di pratica e programmazione si sono distinti per la loro dedizione, curiosità e grande competenza tecnica. Ha anche annunciato l'introduzione di un nuovo percorso di formazione per operatori Ascend AI nella Cina continentale in vista della prossima edizione. Il percorso è pensato per aiutare i giovani sviluppatori a confrontarsi in modo più diretto con le tecnologie all'avanguardia del settore attraverso sfide basate su attività concrete.

La dott.ssa Shafika Isaacs, direttrice ad interim dell'Istituto UNESCO per le tecnologie dell'informazione nell'istruzione e responsabile della Sezione per la tecnologia e l'intelligenza artificiale nell'istruzione, ha elogiato la collaborazione tra l'UNESCO e Huawei e si è congratulata con i partecipanti per il loro operato. Ha sottolineato che il futuro dell'IA richiede la collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali, mondo accademico e industria. Ha inoltre osservato che l'UNESCO e Huawei hanno collaborato insieme attraverso iniziative quali i programmi di sviluppo delle competenze in materia di IA nei Paesi arabi e i programmi di partenariato per l'istruzione nel settore delle ICT in Asia centrale e nel Caucaso. Questi impegni mirano a rafforzare i sistemi di istruzione superiore e di formazione professionale e a formare talenti adeguati alle esigenze del futuro. Ha affermato che gli studenti che hanno partecipato quest'anno alla Huawei ICT Competition hanno dimostrato una capacità di affrontare sfide concrete al di là dei confini culturali attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti, dando prova non solo di creatività, ma anche di un approccio responsabile alla tecnologia che incarna lo scopo stesso dell'istruzione.

Quest'anno si è tenuta la decima edizione della Huawei ICT Competition. Al termine delle competizioni "Practice" (Pratica), "Innovation" (Innovazione) e "Programming" (Programmazione), 18 eccellenti squadre provenienti da otto Paesi si sono aggiudicate il Primo premio:

Durante la cerimonia sono stati inoltre consegnati alcuni premi speciali. Il premio "Women in Tech" (Donne nella tecnologia) è stato assegnato a sette team composti interamente da donne provenienti da Azerbaigian, Nigeria, Kenya, Cina e Bahrein, mentre il premio "Green Development" (Sviluppo green) è andato a due team provenienti dal Ghana e dalla Cina. Dieci studenti provenienti dalla Cina hanno ricevuto i Fast Pass per il Huawei Future Business Leader Track. Il premio Most Valuable Instructor (Istruttore più brillante) è stato conferito a eccezionali 16 istruttori provenienti da nove Paesi e regioni, tra cui Pakistan, Cina, Nigeria, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Thailandia e Turchia. Sei team provenienti da Egitto, Brasile, Malesia, Polonia e Pakistan hanno ottenuto il premio "ICT Competition Online Popularity" (Popolarità online del concorso ICT).

Durante la finale mondiale, Huawei ha inoltre ospitato il vertice "AI Accelerating Education Transformation" (L'IA accelera la trasformazione dell'istruzione), in occasione del quale ha presentato la ICT Academy AI Course Solution (Soluzione per il corso di IA dell'ICT Academy) e ha pubblicato l'ICT Skills Development Insight Report (Rapporto con approfondimenti sullo sviluppo delle competenze ICT), con raccomandazioni per nove Paesi dell'Asia centrale e del Caucaso.

Mentre la domanda di talenti nei settori dell'IA, dell'informatica, dei big data e della sicurezza informatica continua a crescere, la Huawei ICT Competition offre agli studenti una piattaforma internazionale per sviluppare competenze pratiche, affrontare sfide concrete e prepararsi all'economia digitale attraverso la collaborazione tra industria e mondo accademico e la condivisione di risorse didattiche.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996260/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-decima-edizione-della-huawei-ict-competition-si-e-conclusa-con-la-proclamazione-dei-vincitori-provenienti-da-49-paesi-e-regioni-e-con-la-partecipazione-record-di-220-000-studenti-302796763.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.