La famiglia Assange, Szabo, Back, Ardoino e altri 100 speaker: a pochi chilometri dall'Italia, andrà in scena il Lugano's Plan B Forum

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, la conferenza più importante in Europa in ambito Bitcoin e tecnologie P2P ospiterà, poco distante dal lago di Como, la moglie, il padre e il fratello del creatore di Wikileaks, tra altri 100 speaker che discuteranno di libertà finanziaria e di parola. Giunta alla sua terza edizione, la due giorni attirerà migliaia di persone da tutto il mondo e sarà totalmente fruibile anche in lingua italiana.

Lugano (Svizzera) – 23 settembre 2024 | Tether, la più grande azienda al mondo nel settore degli asset digitali, insieme alla Città di Lugano, distante meno di 30 km dal confine italiano, hanno annunciato i principali opinion leader che si alterneranno sul palco della terza edizione del Plan ₿ Forum, prevista per venerdì 25 e sabato 26 ottobre prossimi presso il complesso del locale Palazzo dei Congressi.

Tra i partecipanti di quest'anno - adesso è ufficiale - ci sarà anche la famiglia di Julian Assange (la moglie Stella; il padre, John Noble Shipton; il fratello, Gabriel Shipton), che affronterà il profondo significato della libertà di parola, il suo collegamento con la libertà finanziaria e le sue vaste implicazioni a livello globale, prendendo le mosse da quanto accaduto all’attivista, editore e giornalista australiano.

L’evento offrirà ai partecipanti due giorni di panel e workshop pratici stimolanti, che sottolineeranno l'importanza della democratizzazione e della decentralizzazione della finanza attraverso l'adozione delle valute digitali. Il coinvolgimento della famiglia di Julian Assange aggiunge un significato particolare a questo contesto, alla luce della sua recente liberazione - dopo ben 5 anni di reclusione - e del suo essere un'autentica icona della difesa della libertà di informazione. Il lavoro di Assange con WikiLeaks, come noto, ha fatto da apripista su questo fronte, sollevando questioni cruciali sulla trasparenza, la censura nell’era digitale e l'accesso alle fonti di informazione.

Due giorni di panel e workshop pratici dall’impatto rivoluzionario… interamente in italiano!

Dopo due edizioni di enorme successo negli anni precedenti, che hanno attirato più di 1.700 partecipanti il primo anno e oltre 2.200 il secondo, il CEO di Tether, Paolo Ardoino, e il sindaco di Lugano, Michele Foletti, saranno affiancati, sul palco e per laboratori formativi e workshop, da altri nomi illustri come Filip Karađorđević, CSO di JAN3, Adam Back, CEO di Blockstream, Nick Szabo, leggendario cypherpunk, Jameson Lopp, CTO di CASA, Elizabeth Stark, CEO e co-fondatrice di Lightning Labs, e il palestinese Fadi Elsalameen, Adjunct Senior Fellow del Bitcoin Policy Institute e dell'American Security Project.

Gli interventi principali verranno esposti rigorosamente in inglese, considerata la portata internazionale dell’evento, ma saranno tradotti simultaneamente in italiano. Inoltre, tutti gli eventi connessi alla rassegna parallela “Spazio 21” - un ciclo di iniziative sul funzionamento e le implicazioni base di Bitcoin e tecnologie P2P - saranno aperti al pubblico e, proprio per garantire il massimo dell’inclusività possibile, svolti integralmente in lingua italiana.

I dettagli sull'acquisto dei biglietti per prendere parte al Plan ₿ Forum 2024, insieme a ulteriori dettagli sul programma della due giorni, sono disponibili all'indirizzo www.planbforum.ch

La rassegna, oltre a celebrare l’impatto attuale e potenziale di Bitcoin, della tecnologia blockchain e dei protocolli che consentono comunicazioni e transazioni sicure tra pari senza la presenza di intermediari, svolge un ruolo importante nel promuovere le transazioni in valute digitali (BTC, USD₮ e LVGA) che avvengono sulle rive dell’omonimo lago - a 28,5 km dal confine italiano - presso oltre 400 negozi e attività commerciali. Attraverso questa iniziativa, che culmina con il Forum, la Città di Lugano si impone sempre più, nel panorama europeo, quale hub di sperimentazione pratica delle implicazioni di tali innovazioni per la vita quotidiana, nonché di esportazione dei risultati ottenuti all’estero (una prima edizione del Plan ₿ Forum, infatti, si terrà anche a El Salvador il 30 e 31 gennaio 2025).

Dal 2022, infatti, Lugano ha anche ospitato, già per ben tre volte, studenti e imprenditori da tutto il pianeta per la Plan ₿ Summer School, un intenso programma di formazione sulla blockchain e Bitcoin co-organizzato con alcune delle più prestigiose università della regione (USI, SUPSI, Franklin University Switzerland). Non solo: nella città in riva al Ceresio è stato recentemente lanciato (a febbraio 2024) il primo incubatore dedicato al supporto delle start-up blockchain. La sua missione è, in breve, attirare i pionieri e gli sviluppatori più innovativi del Web3, che potranno trovare sede, dall’inizio del mese di ottobre prossimo, presso il PoW.Space, un co-working nato per facilitare discussioni e collaborazioni tra esperti del settore, studenti e professionisti che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie.

«Siamo entusiasti di annunciare il terzo forum annuale targato Plan ₿, che potrà contare su ospiti illustri come i membri della famiglia Assange. Le precedenti kermesse tenute a Lugano sono state un successo che ha superato ogni aspettativa, e siamo davvero entusiasti di poterlo riproporre nuovamente», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «Riunendo le voci più autorevoli del settore, vogliamo promuovere discussioni che plasmeranno il futuro della comunicazione, dei commerci e dell’ecosistema blockchain nel suo complesso».

«È stato un onore accogliere nella nostra città tanti grandi relatori e ospiti da tutto il mondo in questi ultimi due anni, e siamo molto felici di ospitare ancora il Plan ₿ Forum», ha sottolineato Michele Foletti, sindaco di Lugano. «La nostra collaborazione con Tether è stata fondamentale per promuovere sul territorio la consapevolezza sul potere trasformativo delle risorse digitali, e ci sta rendendo l’epicentro continentale di quanto attiene a Bitcoin».

