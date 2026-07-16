LA FIERA COSMETIC 360 SVELA IL TEMA DI QUEST'ANNO: "RIGENERAZIONE"

PARIGI, 16 luglio 2026 /PRNewswire/ -- COSMETIC 360, la fiera internazionale per l'innovazione nel settore delle fragranze e dei cosmetici, si terrà il 14 e 15 ottobre 2026 al Carrousel du Louvre di Parigi, riunendo ancora una volta i principali innovatori del settore.

Organizzata da COSMETIC VALLEY, il principale network mondiale nel settore dei profumi e dei cosmetici e coordinatore dell'industria francese da oltre 30 anni, l'edizione di quest'anno accoglierà 260 espositori provenienti da oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Belgio, Cina, Corea del Sud, Spagna, Stati Uniti, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svizzera e Turchia.

Presenteranno i loro prodotti innovativi a più di 5.800 decisori provenienti da 70 Paesi.

Per questa 12ª edizione, COSMETIC 360 sarà in prima linea per il tema della rigenerazione

Dalle materie prime alla progettazione dei prodotti, dall'ottimizzazione delle risorse agli ultimi progressi scientifici, COSMETIC 360 metterà in luce le soluzioni rigenerative che stanno ridefinendo la filiera dei profumi e dei cosmetici, aprendo la strada a una nuova generazione di innovazioni.

"Con il tema Rigenerazione, COSMETIC 360 celebra un'innovazione che va oltre la semplice conservazione: rigenera, rinnova e genera un impatto positivo duraturo. La rigenerazione apre un nuovo capitolo nel campo dell'innovazione cosmetica: quello della bellezza che restituisce più di quanto prenda", afferma Franckie Béchereau, direttrice di COSMETIC 360.

Il tema RIGENERAZIONE prevede un programma di conferenze tenute da esperti internazionali, un percorso dedicato all'innovazione che metterà in evidenza gli espositori legati al tema e presenterà un "Premio speciale della giuria" che riconoscerà la migliore innovazione presente in fiera.

LE NOVITÀ DELL'EDIZIONE 2026:

LA NUTRICOSMETICS ZONE offrirà opportunità di innovazione, differenziazione e creazione di valore agli operatori del settore cosmetico.

CAPSULE D'ANTICIPATION - BIOTECHS 2045 A CURA DI GREENTECH, pioniere ed esperto nel campo della biotecnologia, in occasione della seconda edizione, accompagnerà i visitatori in un viaggio nel futuro alla scoperta del ruolo della biotecnologia nel mondo della cosmesi.

THE INNOVATIVE TABLE di IBG x Centdegrés riunirà tutti i principali esperti per velocizzare e potenziare lo sviluppo di progetti strategici attraverso un approccio collaborativo che favorisca il processo decisionale e la creazione di innovazioni davvero rivoluzionarie.

BEAUTY TECH CHARTRES GARDEN, un punto di riferimento per il networking, il dibattito e la presentazione di progetti per la prossima generazione, con 36 aziende protagoniste nel cuore dello Startup Village.

C-BEAUTY, dove BOTANEE (brand cinese) presenterà i risultati della sua ricerca e il suo modello di business socialmente responsabile.

COSMETIC 360 ospiterà anche:

La fiera fa parte della COSMETIC 360 Week, che si terrà dal 12 al 17 ottobre 2026 in Francia. L'evento offrirà un programma B2B di alta qualità che unirà opportunità di networking a livello nazionale e internazionale, visite industriali e culturali, tutte legate alla ricerca, all'innovazione e alla distribuzione, oltre alla prestigiosa serata di gala presso La Maison de l'Amérique Latine.

Per maggiori informazioni: www.cosmetic-week.comPer maggiori informazioni su COSMETIC VALLEY, l'organizzatore della fiera: https://www.cosmetic-valley.comPer maggiori informazioni su COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en

Ufficio stampa: presse@cosmetic-360.com

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