CLARK, FILIPPINE – Media OutReach Newswire – 24 novembre 2026 – La Junior Chamber International (JCI) ha nominato i dieci giovani più illustri del mondo per il 2026 (TOYP, dall’inglese Ten Outstanding Young Persons of the World). I dieci vincitori provenienti da Giappone, Malesia, Nigeria, Siria, Tunisia, Stati Uniti e Venezuela sono stati annunciati durante una conferenza stampa che si è tenuta in occasione del il Congresso mondiale della JCI 2026 all’hotel Marriott a Clark.

I dieci giovani più illustri del mondo nominati dalla JCI per il 2026 insieme alla presidente della JCI per il 2026 Alejandra Castillo, alla presidente della JCI per il 2027 Nihal Zoroğlu e al segretario generale della JCI Elvin Teo al Congresso mondiale della JCI 2026 a Clark, nelle Filippine.

Tutti di età inferiore ai 40 anni, i vincitori sono stati selezionati tra candidature pervenute da tutto il mondo. Il loro lavoro spazia tra i settori della medicina, dell’istruzione, della cultura, della scienza e dei diritti dell’infanzia.

Durante la conferenza stampa, i vincitori hanno condiviso le loro storie personali e i loro obiettivi, incoraggiando i giovani a perseguire l’eccellenza nelle loro carriere e nel servizio pubblico.

“La JCI esiste per aiutare i giovani a promuovere un cambiamento positivo. Questi dieci vincitori dimostrano cosa significhi realizzare questa trasformazione a livello mondiale”, spiega Alejandra Castillo, presidente della JCI per il 2026.

La giuria

La giuria internazionale era composta da:

Alejandra Castillo, presidente della JCI per il 2026 Ami Dar, fondatore e direttore esecutivo di Idealist.org Shannon Kobran, responsabile Istruzione e Formazione presso la Rete delle Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN Sustainable Development Solutions Network)

I vincitori del titolo TOYP 2026 della JCI

Nome : Emna Mizouni

Paese : Tunisia

Categoria : Meriti culturali

Nome : Linda Montilla-Celis

Paese : Venezuela

Categoria : Leadership accademica

Nome : Ehab Badwi

Paese : Siria

Categoria : Infanzia, pace e diritti umani

Nome : Khadija Maalej

Paese : Tunisia

Categoria : Infanzia, pace e diritti umani

Nome : Tatsuro Hoshino

Paese : Giappone

Categoria : Infanzia, pace e diritti umani

Nome : Summer Okibe

Paese : Nigeria

Categoria : Infanzia, pace e diritti umani

Nome : Michelle Tiong

Paese : Malesia

Categoria : Leadership accademica

Nome : Yassine Belghith

Paese : Tunisia

Categoria : Innovazione medica

Nome : Kenneth Smith

Paese : Stati Uniti

Categoria : Sviluppo scientifico e tecnologico

Nome : Muzoon Almellehan

Paese : Siria

Categoria : Infanzia, pace e diritti umani

Junior Chamber International (JCI)

Un’organizzazione internazionale che riunisce giovani cittadini attivi, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, impegnati a realizzare un cambiamento positivo nelle loro comunità. Attraverso lo sviluppo delle competenze di leadership, la promozione dell’imprenditorialità e la realizzazione di progetti a beneficio della comunità, la JCI offre ai giovani gli strumenti e le opportunità per affrontare le sfide locali e generare un impatto a livello globale. Maggiori informazioni sono disponibili su jci.cc.

I giovani più illustri del mondo (TOYP) della JCI

Istituito nel 1983, il riconoscimento premia giovani di età inferiore ai 40 anni che si distinguono per risultati eccellenti nei loro campi nonché per l’impegno a favore delle loro comunità. I programmi nazionali promossi dalle organizzazioni aderenti alla JCI hanno conferito riconoscimenti a personalità quali John F. Kennedy, Gerald Ford, Elvis Presley e Jackie Chan.

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