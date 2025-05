La precisione incontra l'innovazione: Beatbot dà il benvenuto a Matthieu Pavon come nuovo Brand Ambassador per il mercato europeo

PARIGI, 21 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, azienda leader mondiale nella tecnologia all'avanguardia nel settore dei robot pulitori per piscine, è orgogliosa di presentare il golfista professionista Matthieu Pavon come nuovo Brand Ambassador per il mercato europeo. Noto per la sua precisione e la sua dedizione all'eccellenza, Pavon incarna lo stesso impegno per il raggiungimento di prestazioni e affidabilità che caratterizza i prodotti Beatbot. AquaSense 2 Ultra, il robot pulitore per piscine di punta di Beatbot, rispecchia questa filosofia attraverso una navigazione intelligente e una precisione di pulizia senza pari, che non dimentica alcuna macchia, proprio come l'approccio meticoloso di Pavon a ogni colpo.

"Precisione, dati, tecnologia all'avanguardia: tutto quello che lo sport di alto livello richiede, Beatbot lo offre. Sono orgoglioso di unirmi al team Beatbot e di condividere questa ricerca dell'eccellenza sul campo e oltre", ha affermato Matthieu Pavon.

"Siamo entusiasti di lavorare con Matthieu Pavon, la cui disciplina e attenzione ai dettagli si sposano perfettamente con il nostro marchio", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "La sua ricerca dell'eccellenza rispecchia il nostro approccio alla creazione di soluzioni ad alte prestazioni per la pulizia delle piscine."

Proprio come Pavon esige la perfezione a ogni swing, così Beatbot progetta i suoi robot pulitori per offrire una precisione e un'efficienza di pulizia senza pari. Questa partnership mette in risalto i valori condivisi di precisione, innovazione e impulso a raggiungere i migliori risultati possibili.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare come il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

