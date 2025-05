Un cittadino italiano è stato ucciso mentre combatteva a fianco delle forze di Kiev in Ucraina ''sul campo di battaglia''. Lo rende noto sul proprio account di Facebook l'associazione Memorial - Volontari internazionali per l'Ucraina, affermando che ''il nostro amato fratello Italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come Volontario, è morto sul campo di battaglia''. L'associazione invita ad ''aiutarci a onorarlo affinché non venga dimenticato''.