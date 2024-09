La prima Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference nella regione dell’Asia-Pacifico

Milano, 4 settembre 2024. Kaspersky annuncia la prima Industrial Cybersecurity Conference dell’area Asia-Pacifico che si terrà il 10-11 ottobre 2024 a Bangkok, in Tailandia. L’evento riunirà esperti del settore industriale, analisti, venditori, system integrator e clienti di tutto il mondo per discutere dei più recenti metodi di protezione delle tecnologie ICS.

La Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference è un evento globale nel campo della sicurezza informatica industriale che offre una panoramica unica delle minacce per le imprese industriali, proponendo possibili modi per sviluppare una protezione affidabile per le infrastrutture IT&OT. Da oltre dieci anni, questa conferenza riunisce centinaia di esperti di sicurezza informatica, ricercatori, fornitori del settore dell’automazione industriale, system integrator e clienti provenienti da oltre 20 paesi.

Quest’anno, oltre all’evento principale che tradizionalmente si svolge a Sochi, in Russia, Kaspersky ospiterà per la prima volta la conferenza per l’area Asia-Pacifico a Bangkok, in Thailandia. L’evento affronterà le minacce, le vulnerabilità e le altre sfide che interessano i sistemi di controllo industriale e il mercato industriale dell’Asia-Pacifico, che negli ultimi anni ha subito una rapida trasformazione digitale nelle tecnologie operative e nelle infrastrutture critiche.

Il programma della conferenza approfondirà le più recenti minacce e vulnerabilità scoperte nei sistemi di controllo dei processi automatizzati, evidenziando le tecnologie innovative e la complessità della protezione della cybersecurity per le infrastrutture convergenti IT-OT. Inoltre, tra i temi trattati ci saranno:

·Approfondimento del panorama delle minacce nell’automazione industriale

·Approfondimenti dei penetration tester SCADA: perché l’approccio IT fallisce nell’OT

·Ricerca delle vulnerabilità OT: perché i database di vulnerabilità open-source non funzionano con gli ICS

·Approccio alla sicurezza OT basato sul rischio: principali fattori di valutazione della probabilità e dell’impatto di potenziali attacchi informatici

Inoltre, Kaspersky presenterà il suo portfolio di prodotti per la cybersecurity industriale, tra cui Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), una piattaforma XDR nativa per le realtà industriali e Kaspersky ICS MDR, un servizio che offre una protezione 24 ore su 24 contro le minacce informatiche e gli attacchi sofisticati rivolti alle infrastrutture OT e critiche. Saranno condivise anche le esperienze e gli insight di Kaspersky ICS CERT, un centro di competenza che coordina gli sforzi dei vendor di sistemi di automazione industriale e dei proprietari di impianti industriali, mettendo a disposizione le proprie competenze.

Nonostante la sessione offline sia riservata solo ai principali operatori del mercato industriale della regione Asia-Pacifico, la conferenza sarà disponibile online, offrendo a tutti gli altri utenti interessati l'opportunità di partecipare. È possibile registrarsi alla sessione online tramite il seguente link. Durante la trasmissione in diretta sarà possibile fare domande agli esperti presenti alla conferenza.

“Oggi la sicurezza industriale richiede più attenzione che mai: la probabilità di gravi conseguenze degli attacchi sta aumentando a causa di molti fattori e il numero di problemi di sistema irrisolti non accenna a diminuire. La Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference è un'ottima occasione per discutere delle minacce attuali e dei metodi avanzati di protezione informatica. Non vediamo l'ora di incontrare i nostri partner, clienti e ricercatori di cybersecurity per condividere opinioni e conoscenze ed estendere questa esperienza a tutte le parti interessate”, ha affermato Andrey Strelkov, Head of the Industrial Cybersecurity Product line di Kaspersky.

“Siamo entusiasti di invitare le aziende del settore industriale a unirsi a noi alla Kaspersky Asia-Pacific Industrial Cybersecurity Conference per rafforzare la resilienza informatica, lavorare insieme per creare partnership e collaborare per costruire un futuro solido. Grazie ai partecipanti provenienti da tutto il mondo, faremo del nostro meglio per mettere in luce le tematiche più importanti del settore industriale e scoprire i migliori approcci per la sicurezza delle infrastrutture critiche, dei sistemi cyber-fisici e delle tecnologie operative”, ha dichiarato Adrian Hia, Managing Director di Kaspersky APAC.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

