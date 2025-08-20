La strategia 'a due motori' di Bossjob rivoluziona l'acquisizione dei talenti al Tokyo WebX Summit

TOKYO, 20 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bossjob, il principale ecosistema di talenti Web3 in Asia, ha confermato il proprio ruolo di partner GOLD al Tokyo WebX Summit del 25 e 26 agosto. In qualità di unico fornitore a offrire una soluzione completa per la selezione dei talenti che combina una piattaforma di reclutamento basata sull'AI con un headhunting di alto livello, in occasione di questo prestigioso evento l'azienda presenterà per la prima volta sul mercato asiatico la sua strategia "dual-engine drive" (guida a due motori). Bossjob annuncerà inoltre la sua partecipazione a Token2049, il principale summit asiatico dedicato alle risorse digitali, che si terrà a Singapore questo ottobre.

Il Tokyo WebX Summit offre a Bossjob un'opportunità unica per dimostrare come il suo approccio a due motori, che combina la tecnologia AI con servizi di headhunting d'élite, offre una soluzione olistica per le aziende Web3, dall'identificazione dei talenti e l'abbinamento preciso fino all'onboarding senza problemi.

Motore Uno: la piattaforma di reclutamento AI che apre la strada ai talenti di Web3

Con una rete composta da oltre 1.000 aziende Web3, la piattaforma funge da ecosistema auto-rinforzante che sfrutta i seguenti vantaggi chiave:

Motore Due: headhunting d'élite: superare le barriere elevate nella guerra dei talenti

In soli 16 mesi, la divisione headhunting di Bossjob ha inserito i migliori talenti in oltre 30 importanti progetti Web3 con soluzioni su misura:

Andy, amministratore delegato di Bossjob nel Web3, ha sottolineato: "In soli 16 mesi, la nostra attività di headhunting ha prodotto risultati efficaci trasformando il bacino di talenti della nostra piattaforma, composto da oltre 20.000 persone, in un dinamico 'deposito di munizioni vere', aprendo la strada a future connessioni e consentendo alle aziende di dominare il panorama dei talenti del Web3 in Asia".

Per ulteriori informazioni visitare https://go.bossjob.com/web3_7xJ9kL2P

