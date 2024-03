La Voce di CMG CREA CASA nel Settore delle Ristrutturazioni

Parma, Italia 26 marzo 2024 - Mario Conte, fondatore e mente creativa di CMG CREA CASA, si apre sulle sue radici nel settore delle ristrutturazioni, rivelando una passione trasmessa dal padre e una storia di dedizione e crescita nel mondo dell'edilizia.

Figlio d'arte, come ama definirsi, Conte ha ereditato la passione per il mestiere dal padre Giuseppe, muratore di lunga data. Fin da giovane, Mario trascorreva il suo tempo libero sui cantieri, osservando con ammirazione il lavoro dei muratori, sognando un futuro nel settore delle costruzioni.

"Nel mio 'eden', il cantiere, ho imparato i segreti del mestiere sin da giovane. Guardare mio padre e i suoi colleghi trasformare vecchie abitazioni in nuovi gioielli architettonici mi ha sempre emozionato", confessa Conte.

La sua passione per il mestiere lo ha spinto a intraprendere la strada dell'artigianato già in giovane età, lavorando come garzone e apprendendo le competenze necessarie direttamente sul campo. A soli 20 anni, Mario ha deciso di mettersi "in proprio", fondando la sua impresa e aprendo le porte a una nuova era nel settore delle costruzioni.

La crisi economica del 2008 ha messo a dura prova l'azienda di Conte, ma grazie alla sua determinazione e alla capacità di adattamento, ha trasformato le avversità in opportunità, spostando il focus verso il mercato delle ristrutturazioni.

"È stato un periodo difficile, ma ho deciso di trasformare le sfide in occasioni di crescita. Ho abbracciato il mercato delle ristrutturazioni, trovando in esso nuove opportunità", afferma Conte.

Con il passare del tempo, CMG CREA CASA è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel settore delle ristrutturazioni nella regione di Parma, Modena e Reggio Emilia. La formula "chiavi in mano" proposta da Conte ha catturato l'attenzione dei clienti, offrendo loro una soluzione completa e personalizzata per ogni progetto di ristrutturazione.

"Il nostro obiettivo è trasformare ogni casa in una storia da raccontare, preservando le sue radici e aggiungendo un tocco di eleganza e comfort", sottolinea Conte.

La sua competenza nell'interior design, combinata con una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche di costruzione, rende ogni progetto di CMG CREA CASA unico e distintivo.

"In CMG CREA CASA, crediamo nella trasparenza, nella precisione e nella puntualità. Ogni dettaglio conta e ogni decisione è importante per il successo del progetto", conclude Conte.

Con una reputazione consolidata e un approccio centrato sul cliente, Mario Conte e CMG CREA CASA spingono sull’innovazione nel settore delle ristrutturazioni, trasformando le visioni dei clienti in realtà abitabili e durature.

