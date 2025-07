LAV. EL. Power: partner EcoXpert di Schneider Electric per l’efficienza del Centro Morrone a Caserta

LAV. EL. Power S.r.l., partner della rete EcoXpert di Schneider Electric, ha realizzato diverse soluzioni per la decarbonizzazione e l’efficienza energetica per il polo sanitario specialistico “Centro Morrone” di Caserta Il progetto ha vinto il premio Sustainability Impact Award che Schneider Electric assegna a partner e clienti virtuosi che realizzano progetti di eccellenza con un impatto positivo sulla sostenibilità

Stezzano (BG), 9 luglio 2025 – LAV.EL. Power S.r.l si presenta come uno dei maggiori esempi di eccellenza della rete di partner EcoXpert di Schneider Electric grazie al progetto di efficientamento energetico e decarbonizzazione realizzato per il polo sanitario specialistico Centro Morrone a Caserta. Grazie a questo progetto, LAV.EL. Power è stata recentemente premiata ai Sustainability Impact Award, il premio che Schneider Electric assegna a partner e clienti che dimostrano la capacità di realizzare un impatto positivo sulla sostenibilità.

LAV.EL. Power si occupa sia dellaprogettazione che della costruzione di impianti elettrici, meccanici e tecnologici nel settore industriale e terziario, con una consolidata esperienza nel settore dell’automazione industriale, dell’impiantistica ospedaliera e delle energie rinnovabili. Come partner EcoXpert, fa parte di una rete mondiale di aziende partner specializzate in soluzioni per l’efficienza energetica, certificate da Schneider Electric, che offrono supporto e competenze per affrontare le sfide della transizione energetica.

"Il tema dell’efficientamento energetico è un elemento fondante nella filosofia aziendale della LAV.EL. Power – ha commentato l’Ing. Vincenzo Russo, Chief Technology Officer LAV.EL. Power S.r.l. –guidiamo i nostri clienti nel percorso di decarbonizzazione delle loro strutture con un percorso di consulenza tecnica e fiscale, volto all’individuazione delle migliori scelte per raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Quando le conoscenze tecniche incontrano la visione illuminata di un cliente si possono realizzare interventi di successo come quello del Centro Morrone che rappresenta motivo di forte orgoglio e di grande stimolo per tutta la nostra azienda.”

Il caso di successo: il Centro Specialistico Morrone

Il Centro Morrone è una struttura sanitaria localizzata a Caserta e dedicata a diagnostica, esami clinici e terapia. L’edificio si sviluppa su 4 piani per un totale di circa 5300 metri quadri, con 14 ambulatori specialistici e un team di 35 medici, che funge da punto di riferimento per il territorio e i suoi cittadini. L’esigenza del Centro era creare una struttura energeticamente efficiente per garantire la massima sicurezza e offrire il miglior servizio ai cittadini.

LAV.EL. Power ha implementato diverse soluzioni per migliorare l'impatto energetico, installando in particolare un impianto fotovoltaico da 250 kW e realizzando un impianto geotermico e pompe di calore ad alta efficienza, che coprono circa il 50% del suo fabbisogno energetico. In aggiunta, veicoli elettrici per offrire il servizio di trasporto di pazienti non autosufficienti con colonnine di ricarica per la flotta elettrica, sensori e controllori, automation server e variatori di velocità, il tutto gestito da un sistema di monitoraggio e controllo.

Implementando le soluzioni tecnologiche Schneider Electric per la digitalizzazione dell'energia, grazie alla piattaforma EcoStruxure Building Operation, il Centro Morrone è ora in grado di monitorare in tempo reale gli impianti della struttura, incluse le temperature degli ambienti e la qualità dell'aria, parametri di enorme importanza nel settore sanitario, con un risparmio energetico pari al 35%.

Il programma Partner EcoXpert di Schneider Electric

EcoXpert è un programma unico nel settore, che unisce Schneider Electric e un ecosistema globale di fornitori di soluzioni con competenze trasversali che, insieme, sono in grado di offrire ai clienti soluzioni digitali e di automazione all'avanguardia per efficienza e sostenibilità.

Il programma consente ai partner di ottenere certificazioni differenziate attraverso percorsi di formazione strutturati su più livelli, per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie sulle tecnologie più innovative e sulle soluzioni EcoStruxure™ di Schneider Electric. I partner che entrano nel programma possono ottenere vantaggi esclusivi in termini di formazione, accreditamento, iniziative di co-marketing e co-branding, avendo accesso all’ampio e completo portafoglio di soluzioni Schneider Electric per realizzare i progetti innovativi, sostenibili e resilienti.

Attualmente esistono più di 4.000 aziende partner EcoXpert in oltre 120 paesi, che digitalizzano ed elettrificano il mondo, per un futuro più sostenibile.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

