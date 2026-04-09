Lavanderia Stella: la personalizzazione della biancheria come nuova frontiera

Nel mondo dell’ospitalità, dove ogni dettaglio contribuisce a definire l’esperienza del cliente, anche la gestione della biancheria sta vivendo una trasformazione significativa, perché non si tratta più soltanto di garantire pulizia e ordine ma di offrire prodotti e servizi coerenti con l’identità della struttura, capaci di rafforzarne il posizionamento e la riconoscibilità.

In questo scenario si inserisce il tema della personalizzazione, che sta emergendo come una delle evoluzioni più rilevanti nel settore della lavanderia industriale, con sempre più strutture ricettive, hotel, sale ricevimento e realtà della ristorazione che richiedono soluzioni in grado di superare lo standard, scegliendo tessuti specifici, misure personalizzate, pesi differenti e finiture in linea con il proprio stile.

“La lavanderia industriale è stata per anni associata a un modello standardizzato, in cui l’obiettivo principale era ottimizzare i volumi e ridurre i costi” spiega Dino Stella, fondatore e presidente di Lavanderia Stella, “oggi invece stiamo assistendo a un cambiamento, perché le strutture non cercano più solo un servizio efficiente ma vogliono prodotti che le rappresentino davvero”.

Dalla standardizzazione al prodotto su misura

Lavanderia Stella ha scelto di investire in questa direzione, ampliando progressivamente la propria offerta e introducendo una gamma sempre più articolata di prodotti, non solo biancheria per camere e ristorazione ma anche accappatoi, tappetini, tovagliati e tessili realizzati con caratteristiche specifiche, pensate per adattarsi alle esigenze di ogni cliente e dei diversi contesti operativi, con un approccio che va oltre il semplice trattamento del capo e si avvicina sempre di più a una logica di progettazione del prodotto.

“Parliamo di personalizzazione a tutti i livelli: dalla scelta del tessuto alle misure, fino ai dettagli come le rifiniture o i ricami” continua Dino Stella, “è un lavoro più complesso rispetto allo standard, perché richiede una gestione più articolata e una maggiore attenzione in tutte le fasi del processo, ma è anche quello che oggi fa la differenza”.

Una scelta che non è priva di difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico e organizzativo, perché le lavanderie industriali tendono tradizionalmente a lavorare su prodotti standardizzati che consentono di ottimizzare tempi e costi, mentre la personalizzazione introduce una maggiore complessità sia nella gestione dei flussi che nella pianificazione della produzione, rendendo necessario un livello di controllo molto più elevato.

La tecnologia che rende possibile la personalizzazione

È proprio su questo punto che entra in gioco l’organizzazione del processo, perché per gestire in modo efficace prodotti diversi per tessuto, misura, utilizzo e destinazione, non basta una struttura tradizionale ma serve un sistema in grado di seguire ogni singolo capo lungo tutto il ciclo di lavorazione, evitando errori, mischiature e disallineamenti.

In Lavanderia Stella questo è possibile grazie all’utilizzo di microchip applicati ai capi, che permettono di identificarli in modo univoco e di gestirli singolarmente all’interno del processo, rendendo possibile non solo la tracciabilità ma anche l’applicazione di trattamenti differenziati in base alle caratteristiche specifiche del prodotto, dal tipo di tessuto alla natura dello sporco fino alle esigenze del cliente finale.

“È una sfida, perché il mercato è abituato a ragionare in termini di standardizzazione” sottolinea Dino Stella, “ma è anche un investimento sul futuro, perché la direzione è chiara: chi lavora nell’ospitalità ha bisogno di distinguersi, e questo passa anche da elementi concreti, come la biancheria, che contribuiscono in modo diretto alla percezione della qualità”.

In Puglia, Lavanderia Stella si colloca come prima e unica realtà ad aver iniziato a sviluppare e comunicare in modo strutturato questo tipo di servizio, anticipando una tendenza destinata a consolidarsi nei prossimi anni, con un posizionamento che punta a intercettare una domanda in crescita soprattutto da parte di strutture di fascia medio-alta, sempre più attente alla coerenza tra immagine, servizio e dettaglio.

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