Le Case Bio, Susegana (TV): “L'isolamento termico a regola d’arte, un pilastro fondamentale nella bioedilizia”

L’azienda trevigiana ottiene la Certificazione di conformità dell'installatore dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS)

Susegana (TV), 3 settembre 2024. “La bioedilizia si basa su un approccio sostenibile e responsabile che coinvolge non solo materiali di alta qualità, a marcatura CE e che rispondano ai requisiti essenziali del Benestare Tecnico Europeo (ETA), ma anche competenze e professionalità specifiche degli operatori preposti agli interventi. Nel caso dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS), la certificazione delle figure professionali che eseguono la posa è fondamentale per garantire la qualità, la sicurezza e la durabilità dell’opera”, afferma Paolo Basso, titolare di Le Case Bio di Susegana (TV). “Nel caso della posa dei sistemi di isolamento a cappotto, l’affidamento dei lavori ad una impresa poco qualificata può comportare una scarsa conoscenza dei prodotti specifici, delle tecniche e dei tempi di posa per la realizzazione del sistema di isolamento, a cui possono essere associate una carente manualità nello svolgimento degli interventi e la fretta nel terminare i lavori. Tutto ciò può comportare il rischio di una finitura di scarsa qualità estetica e, soprattutto, difetti strutturali anche importanti, quali, ad esempio, ponti termici che aumentando il rischio di infiltrazioni, fino al distacco di parte del rivestimento entro pochi anni dalla sua realizzazione”.

Le Case Bio di Susegana, in provincia di Treviso, è una solida realtà impegnata da oltre due decenni nel garantire massima affidabilità e sicurezza in fatto di qualità ed efficienza nella realizzazione di case in legno ecosostenibili. Alle varie certificazioni ottenute nel corso del tempo, si è recentemente aggiunta quella che attesta la conformità dell'installatore dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS), fondamentale per ottenere la massima efficienza energetica e per garantire la durata nel tempo del sistema di isolamento.

“I sistemi ETICS (External Thermal Insulation Composite System), detti anche a cappotto termico, lavorano per isolare l'involucro verticale di un edificio, si tratta di una soluzione di isolamento multistrato progettata per migliorare l'efficienza energetica sia degli edifici nuovi che già esistenti”, spiega Paolo Basso. “La certificazione dei posatori ETICS è un elemento fondamentale per la riuscita di un intervento di isolamento termico esterno e per la realizzazione di un edificio efficiente, sicuro e sostenibile. Scegliere posatori certificati significa affidarsi a professionisti qualificati ed assicurarsi la qualità e la durata del sistema di isolamento nel tempo. Questa importante certificazione costituisce una garanzia ulteriore per il cliente che l’impresa si avvale di personale di posa certificato ai sensi della norma UNI 11716 e che abbia dei requisiti precisi: esperienza nel settore; conoscenze necessarie del processo di preparazione e posa del cappotto; abilità e competenza per lo svolgimento delle operazioni di posa. Tutto questo nel pieno rispetto della ‘regola dell’arte’, come esposto nella norma UNI/TR 11715, relativa alla progettazione e posa del sistema a cappotto”.

Contatti: https://www.lecasebio.com/