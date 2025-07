Le Case Bio, Treviso: “La casa passiva, una nuova filosofia dell’abitare”

Treviso, 9/07/2025. L’abitare contemporaneo non può più prescindere da fattori quali sostenibilità e benessere, in questo contesto le case passive emergono come risposta concreta e lungimirante alle rinnovate esigenze di comfort abitativo e responsabilità ambientale. Non si tratta solo di costruzioni energeticamente efficienti, ma di un vero e proprio cambio di paradigma del vivere: ambienti sani, progettati per durare nel tempo e nel pieno rispetto della natura.

Nel cuore del Veneto, a Susegana in provincia di Treviso, c’è un’azienda che da oltre vent’anni ha fatto di questa visione una missione: Le Case Bio. Fondata da Paolo Basso, pioniere della bioedilizia in Italia, l’impresa è oggi un punto di riferimento per chi desidera una casa bella, sicura, salubre e davvero sostenibile.

“Vivere in una casa passiva significa riscoprire il vero significato di comfort abitativo”, afferma Paolo Basso. “Temperature costanti in ogni stagione, assenza di spifferi, muffe o condense, aria interna sempre pulita grazie alla ventilazione meccanica controllata; tutto questo senza l’uso di sistemi di riscaldamento/raffreddamento tradizionali. Il merito è di un involucro perfettamente isolato, di materiali naturali ad alte prestazioni e di una progettazione che tiene conto della posizione, del sole, del vento e dell’ambiente circostante”.

Le Case Bio progetta e realizza abitazioni passive partendo da un principio semplice: ogni casa dev’essere pensata attorno a chi la abiterà in armonia con il luogo. Il risultato è un’abitazione su misura, capace di adattarsi al clima, alle esigenze della famiglia e alle condizioni del terreno. Non solo tecnica, ma visione e cura artigianale. L’azienda offre un servizio completo: sopralluoghi, consulenza tecnica, pratiche edilizie, direzione lavori, posa specializzata e assistenza post-vendita.

“Non si tratta semplicemente di costruire case a basso impatto, ma di ripensare il concetto stesso di abitare”, spiega Paolo Basso: “Le case passive non sono solo efficienti, sono vive: respirano, filtrano l’aria, proteggono dal caldo e dal freddo, offrono silenzio e luce naturale, riducono lo stress e migliorano la salute delle persone e del pianeta”.

Nel processo costruttivo, Le Case Bio impiega solo materiali certificati, privi di emissioni nocive e completamente riciclabili: legno, sughero, fibra di legno, canapa, vetro cellulare. Ogni scelta rispetta la logica del ciclo chiuso: nulla si spreca, tutto si rigenera. I numeri parlano chiaro: una casa passiva consuma fino al 90% in meno rispetto a un’abitazione tradizionale, un vantaggio economico evidente che si somma agli incentivi fiscali oggi disponibili per la riqualificazione energetica e la costruzione in bioedilizia. Ma il vero risparmio è nel tempo: meno manutenzione, meno guasti, più valore immobiliare.

Ogni casa firmata Le Case Bio è il risultato di un processo rigoroso, controllato in ogni fase: dalla progettazione alla realizzazione, fino al test di tenuta all’aria (Blower Door Test), tutto viene verificato secondo i più elevati standard internazionali. L’azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, che attesta la qualità e l'affidabilità dei loro processi costruttivi, quella dei posatori ETICS, garanzia di qualità, sicurezza e durabilità nella bioedilizia e la prestigiosa certificazione di formazione Academy SIGA per l’involucro edilizio e tenuta d'aria e vento.

“A differenza delle costruzioni industriali o standardizzate, qui ogni dettaglio viene curato con la precisione e la cura di un laboratorio artigiano. Costruire una casa passiva non significa solo consumare meno, ma vivere meglio”, spiega Paolo Basso. “È un atto di responsabilità verso se stessi, i propri figli e l’ambiente”.

Le Case Bio non vende solo case: propone un modo nuovo di abitare. Le loro costruzioni parlano di coerenza, rispetto, benessere e bellezza. Dietro ogni progetto c’è una filosofia che guarda lontano mettendo al centro la persona, la natura e il tempo. La casa diventa così il luogo in cui la vita può esprimersi nella sua forma più autentica, senza sprechi, senza stress, in armonia.

In un contesto in cui la direttiva europea Case Green (EPBD) impone nuovi standard prestazionali, Le Case Bio rappresenta una delle eccellenze italiane da conoscere. Non solo per la qualità tecnica delle sue realizzazioni, ma per l’approccio etico che propone. Perché abitare bene, oggi, significa immaginare un domani più giusto, più sano e più umano.

Contatti:

Immediapress

https://www.lecasebio.com/



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927



