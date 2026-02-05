Le Fonti Awards® 2026: Milano celebra l’eccellenza nel business

Il 5 marzo 2026, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, prenderà il via la XVI edizione dei Le Fonti Awards®, uno degli eventi internazionali più autorevoli dedicati alle eccellenze del business, dell’imprenditoria e delle professioni. L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario corporate, rappresenta un’occasione unica per aziende, manager e professionisti di creare relazioni strategiche e rafforzare la propria reputazione.

Stagira CEO Summit: il cuore della XVI edizione

Al centro della serata ci sarà lo Stagira CEO Summit, il momento iconico dei Le Fonti Awards® 2026 che riunisce CEO, top manager, imprenditori, istituzioni finanziarie e studi professionali, offrendo un ambiente di alto valore per il confronto sui temi caldi del presente e dell’economia contemporanea.

Durante lo Stagira CEO Summit, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare speech ispirazionali dei leader di settore e fare networking strategico con decision maker nazionali e internazionali, dando vita a un vero e proprio laboratorio di idee dove analizzare trend di mercato, modelli di crescita e scenari futuri.

La cerimonia di premiazione delle eccellenze

Dopo il C-level summit, la serata proseguirà con la cerimonia ufficiale dei Le Fonti Awards® 2026, durante la quale verranno premiati manager, aziende e studi professionali che si sono distinti per innovazione, sostenibilità green, performance e visione strategica.

Le principali categorie premiate includono:

Aziende leader di mercato Studi legali e professionali di eccellenza Manager e imprenditori capaci di guidare il cambiamento

La cerimonia si concluderà con un esclusivo gala dinner, pensato per favorire nuove collaborazioni e consolidare relazioni strategiche tra i principali attori del mercato.

Le Fonti Awards®: una piattaforma di visibilità globale

Il successo dei Le Fonti Awards® deriva dalla loro dimensione internazionale. La community globale Le Fonti conta oltre 10,5 milioni di professionisti distribuiti in hub economici come New York, Londra, Dubai, Hong Kong e Singapore.

Tra i traguardi più significativi del 2025, anche l’approdo dei Le Fonti Awards® a Times Square, con la proiezione del video istituzionale sulla Torre Nasdaq, un risultato che ha confermato la crescita globale del brand Le Fonti e il suo posizionamento nei mercati internazionali.

Questa dimensione internazionale rende i Le Fonti Awards® 2026 uno strumento decisivo per:

Branding globale Visibilità internazionale Networking di alto livello Crescita e opportunità di business

Perché partecipare ai Le Fonti Awards® 2026

Partecipare alla XVI edizione dei Le Fonti Awards® significa entrare in un ecosistema esclusivo di eccellenza e autorevolezza. I vantaggi principali per vincitori e partecipanti comprendono:

Visibilità internazionale su media e mercati globali Rafforzamento della brand reputation Networking strategico con CEO e top executive Opportunità di crescita grazie a summit e incontri di alto profilo

Per aziende e professionisti che vogliono distinguersi, i Le Fonti Awards® rappresentano una leva di comunicazione e marketing ad alto valore strategico.

Contatti:

Le Fonti Awards®

Per scoprire come candidarsi alla XVI edizione dei Le Fonti Awards®, visitare il sito ufficiale:

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Le Fonti Awards®