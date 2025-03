L’idratazione come alleata contro la sedentarietà: Il ruolo cruciale dell’equilibrio idrico nella stimolazione metabolica e muscolare

Bere regolarmente acqua aiuta a mantenere l’attività neuromuscolare, a migliorare la circolazione e a contrastare gli effetti negativi della vita sedentaria, secondo il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Milano, 3 marzo 2025– L’uso prolungato di dispositivi digitali e stili di vita caratterizzati da scarsa attività fisica accentuano la sedentarietà, che rappresenta un serio fattore di rischio per la salute metabolica e cardiovascolare. Studi recenti confermano che un’adeguata idratazione giornaliera può svolgere un ruolo chiave nel contrastare gli effetti negativi dell’inattività fisica, supportando il metabolismo cellulare, la funzione muscolare e la regolazione della temperatura corporea.

Infatti, la disidratazione anche lieve può determinare una riduzione della contrattilità muscolare e un’alterazione della vasodilatazione periferica, compromettendo la risposta fisiologica dell’organismo ai periodi prolungati di sedentarietà. L’acqua, dunque, è un elemento imprescindibile per il buon mantenimento dei muscoli, in quanto influenza sia il trasporto dei nutrienti che l’eliminazione delle scorie metaboliche.

“Il bilancio idrico ottimale è essenziale per preservare l’omeostasi cellulare e contrastare gli effetti deleteri della sedentarietà”, spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.“Quando il corpo è soggetto a lunghi periodi di immobilità, si verifica un’alterazione dei tessuti e una riduzione dell’attività neuromuscolare. Una corretta idratazione contribuisce a preservare l’attivazione muscolare involontaria, migliorando la circolazione e favorendo una migliore termoregolazione del corpo”.

L’acqua è inoltre indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio elettrolitico, in particolare per la regolazione di sodio e potassio, due elementi fondamentali per il sistema neuromuscolare. Uno stato di disidratazione cronica può infatti amplificare la sensazione di affaticamento, ridurre la capacità di concentrazione e peggiorare la risposta cardiovascolare, un fenomeno frequente tra coloro che trascorrono molte ore in posizione seduta.

Per contrastare gli effetti della sedentarietà, è necessario bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, suddividendo l’assunzione durante l’arco della giornata e privilegiando acque ricche di minerali essenziali. Integrare l’idratazione con piccoli movimenti periodici, come alzarsi ogni 30-40 minuti o praticare esercizi di stretching, può ulteriormente contribuire a migliorare la circolazione e ridurre gli effetti negativi della sedentarietà.

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

