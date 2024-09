L’importanza dell’idratazione per promuovere il benessere psico-fisico sul posto di lavoro

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come l'idratazione può migliorare la salute e la produttività in ufficio

Milano, 19 settembre 2024 – Il benessere sul posto di lavoro è una priorità per tutti, e sempre più studi dimostrano che una semplice abitudine, come bere la giusta quantità d'acqua, può fare una grande differenza. Garantire un'adeguata idratazione al nostro corpo non solo favorisce la salute generale, ma si traduce anche in una maggiore produttività, concentrazione e benessere psicofisico. Quando si è ben idratati in ufficio, infatti, lo stress diminuisce e l'energia aumenta, rendendo l’ambiente di lavoro positivo e dinamico.

Consumare regolarmente piccole quantità di acqua durante la giornata aiuta a mantenere il corpo adeguatamente idratato e contribuisce a incrementare la produttività. L'acqua, infatti, svolge un ruolo cruciale nel facilitare la digestione e nell'evitare l'insorgenza di mal di testa e altri disturbi legati alla disidratazione. Quando le persone mantengono un adeguato livello di idratazione, tendono a sperimentare minori livelli di stress e affaticamento mentale.

Inoltre, rimanere seduti nella stessa posizione davanti a uno schermo per lunghi periodi può generare tensioni e fastidi articolari. Una corretta idratazione gioca quindi un ruolo fondamentale anche nel mantenere la flessibilità della colonna vertebrale, poiché le nostre articolazioni richiedono un apporto significativo di acqua per garantire le proprietà ammortizzanti e la lubrificazione necessaria a ogni minimo movimento. L'acqua è dunque essenziale per preservare la funzionalità articolare, favorendo così un benessere fisico generale anche durante attività sedentarie.

"Assumere una quantità adeguata di acqua è anche fondamentale per preservare la salute degli occhi e ridurre il rischio di problemi associati a un'esposizione prolungata agli schermi, come irritazioni e affaticamento visivo, poiché l’acqua garantisce una corretta produzione di lacrime – spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. – È quindi di primaria importanza consumare almeno otto bicchieri d'acqua al giorno, specialmente durante le ore trascorse in ufficio, senza attendere che si manifesti la sensazione di sete per iniziare a idratarsi."

Fonti

Home × office or home and office: importance of breaks at work; Carla Aparecida Spagnol; 2023

Alessandro Zanasi; Guida alle acque minerali in bottiglia; Ed. Gm Servizi; 2021

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

