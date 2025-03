L'iniziativa AI WAN porta le reti IP nell'era intelligente e accelera la crescita di nuovi servizi dedicati ai carrier

PARIGI, 25 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Il 24 marzo 2025, in occasione dell'evento MPLS & SRv6 AI Net World Congress 2025, Huawei ha organizzato con successo l'IP GALA dal tema "AI WAN: portare le reti IP nell'era intelligente". Il summit ha richiamato carrier, organi di standardizzazione e organizzazioni di settore per esaminare le ultime tendenze nell'innovazione AI WAN. I principali carrier, tra cui Telecom Argentina e Turkcell Türkiye, hanno condiviso le rispettive pratiche all'avanguardia in materia di reti IP. Huawei ha offerto anche un'analisi approfondita del modo in cui la sua soluzione AI WAN potenzia le reti IP grazie all'AI. L'evento ha visto inoltre il lancio dell'iniziativa AI WAN da parte di IPv6 Forum, World Broadband Association (WBBA), Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, European Advanced Networking Test Center (EANTC) e Huawei, nell'obiettivo di promuovere l'evoluzione dell'innovazione e dell'implementazione delle reti IP.

Zuo Meng, presidente di Router Domain, della divisione dei prodotti per la comunicazione dati di Huawei, nel suo discorso di apertura ha affermato che i carrier ora devono affrontare diverse sfide, tra cui la stagnazione nella crescita dei servizi tradizionali, lo sviluppo dei nuovi servizi, più lento del previsto, l'elevata complessità e i forti costi della rete, tutti elementi che richiedono di effettuare l'upgrade alle reti di nuova generazione. Introducendo l'AI in aree quali O&M, connessioni e dispositivi per il routing, la soluzione AI WAN di Huawei contribuisce a migliorare le capacità e il valore della rete.

Secondo Latif Ladid, presidente dell'IPv6 Forum, in futuro sarà necessario integrare l'AI in infrastrutture di rete come l'AI WAN. Per accelerare l'implementazione di SRv6, l'IPv6 Forum ha lanciato il programma SRv6 Ready Logo, e Huawei è tra i primi fornitori di dispositivi ad aver ottenuto la certificazione.

Santiago Costanzo, responsabile dell'evoluzione dei trasporti di Telecom Argentina, ha condiviso l'implementazione e le pratiche innovative delle tecnologie chiave per le reti IP nell'era dell'AI. Ha sottolineato che SRv6 aiuta i carrier a migliorare l'efficienza dell'automazione E2E e a ottenere una latenza deterministica. Nell'era dell'AI le TLC utilizzano le tecnologie dell'AI per semplificare le attività O&M e migliorare l'efficienza, creando valore per i clienti.

Durmus Mehmet, direttore associato delle reti IP/MPLS Core e Data Center di Turkcell, ha spiegato che Turkcell sta realizzando una rete autonoma a banda ultralarga estremamente affidabile per la fornitura di servizi differenziati ai clienti. Ha sottolineato che Turkcell, riconoscendo la direzione evolutiva dell'AI WAN, collaborerà con Huawei per l'innovazione congiunta incentrata sul risparmio energetico, sul monitoraggio della fibra basato su FHC, sull'identificazione delle applicazioni AI e sugli agenti AI.

Xu Huan, presidente di Router Domain, della divisione dei prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha illustrato il punto di vista degli esperti sulla soluzione AI WAN. Ha spiegato che questa soluzione innovativa si caratterizza per l'architettura a tre livelli composta da router AI, nuove connessioni AI e nuovo cervello AI. La soluzione aiuta i carrier a creare reti con TCO ottimale, a espandere nuovi servizi, a migliorare l'efficienza operativa e a favorire la crescita di nuovi servizi. Wu Qin, architetto della rete di comunicazione dati di Huawei e membro dell'Internet Architecture Board (IAB) di IETF, ha affermato che il nuovo cervello AI si compone di AssurSpirit, ChangeSpirit e OptimSpirit. Grazie alla collaborazione tra modelli grandi e piccoli, i tre agenti AI elaborano le operazioni intelligenti e accelerano l'evoluzione verso le reti autonome (AN) di livello 4. Inoltre Zied Ben Houidi, Chief LLM Expert della divisione dei prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha illustrato l'applicazione dell'AI alle reti IP.

Carsten Rossenhövel, direttore tecnologico e co-fondatore dell'European Advanced Networking Test Center (EANTC), autorevole organizzazione di test per terze parti in Europa, ha condiviso i progressi dei test di interoperabilità multi-vendor nel 2025. Ciò indica che le capacità chiave delle reti IP nell'era dell'AI hanno raggiunto un livello di maturità più elevato in termini di interoperabilità.

Al termine dell'IP GALA, l'IPv6 Forum, WBBA, Turkcell Türkiye, Telecom Argentina, EANTC e Huawei hanno lanciato congiuntamente l'iniziativa AI WAN, mirata a promuovere l'evoluzione dell'innovazione e dell'implementazione delle reti IP.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a collaborare con carrier e partner di settore per esplorare nuovi mercati nell'era intelligente, aiutare i clienti a raggiungere il successo aziendale e accelerare la crescita di nuovi servizi.

