L’innovazione al servizio della valorizzazione dei talenti: PlanetPay365 regala a due dipendenti una giornata al Viola Park con la Fiorentina

Roma, 3 aprile 2024 – Un'esperienza unica all’insegna dell’innovazione tecnologica, dell’inclusione e della crescita dei talenti sotto un unico filo conduttore: lo sport. È l'iniziativa che SKS365, attraverso la propria piattaforma multiservizi PlanetPay365, partner della ACF Fiorentina, ha regalato a due suoi fortunati dipendenti, Giuliano Ragno (Retail Tech Manager) e Nebojsa Nisavic (Automation Quality Assurance Engineer), ospiti per una giornata presso il Viola Park, la nuovissima casa del club toscano.

I due vincitori di uno speciale contest interno tra tutti i dipendenti del gruppo hanno avuto l'opportunità di entrare nel cuore di uno dei centri sportivi più all'avanguardia in Europa, riscontrando nel Viola Park quegli stessi elementi di innovazione tecnologica e di inclusività che contraddistinguono la realtà SKS365, dove nelle quattro sedi (Italia, Serbia, Malta e Austria) del gruppo convivono circa 600 persone di oltre 20 nazionalità diverse.

Dai campi di allenamento della Primavera e della squadra femminile al Media Center, dallo studio TV alla Villa, sede dell’ufficio del presidente Rocco Commisso, fino ai luoghi di incontro degli atleti come la mensa, la palestra e i bar. Nel corso della giornata, Giuliano e Nebojsa, accompagnati dallo staff della ACF Fiorentina hanno potuto immergersi letteralmente nell’atmosfera del Viola Park e vivere un’esperienza a 360 gradi visitando 10 diverse location del centro sportivo.

Il momento clou dello speciale tour è stato l'incontro con alcune delle figure più importanti della ACF Fiorentina. Ragno e Nisavic hanno avuto il privilegio di ricevere le maglie della Fiorentina da Nicolas Burdisso, Direttore Tecnico della ACF Fiorentina e di conoscere il Match Analyst della squadra, che ha condiviso con loro preziosi insight sull’analisi tecnico tattica delle prestazioni dei giocatori viola, sottolineando l’importanza del lavoro di ciascun membro del club per raggiungere il successo di squadra.

Per chiudere in bellezza la giornata, i due dipendenti hanno potuto assistere da una posizione privilegiata all’allenamento della prima squadra e incontrare al termine della sessione alcuni dei calciatori più rappresentativi della ACF Fiorentina, tra cui Andrea Belotti e Nico Gonzalez per le immancabili foto di rito. In particolare, per Nebojsa, che lavora nella sede di Belgrado di SKS365, è stato emozionante conoscere in prima persona il difensore della Fiorentina e della nazionale serba Nikola Milenkovic, completando così un'esperienza davvero indimenticabile.

"Sono davvero entusiasta", commenta Nebojsa Nisavic. È stato tutto fantastico: tanti campi da calcio, strutture ausiliarie in un ambiente magnifico e in una posizione stupenda. Sono davvero senza parole". Per lui il viaggio ha avuto un significato ancora più grande, essendo la sua prima volta in Italia. "È più di quanto mi aspettassi. L'Italia è bellissima, sono stupito dalla natura, dalla gente e la loro ospitalità. Ringrazio SKS365 e PlanetPay365 per avermi dato questa fantastica opportunità".

"Vengo da anni di sport, ed entrare in una struttura del genere, così innovativa, e tutte le attenzioni necessarie per il pallone, è stato bellissimo", dice Giuliano Ragno. "Vedere i meccanismi, gli eventi e tutto ciò che ruota intorno a una squadra così importante è stato fantastico".

"SKS365 e la Fiorentina condividono gli stessi valori e la stessa spinta all'innovazione che contribuisce alla creazione di nuove idee e prodotti", spiega Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365. "Con PlanetPay365, brand di servizi di valore aggiunto ad alto valore tecnologico, siamo Official Value-Added Service Partner da tre anni della Fiorentina e siamo felici di essere qui. Nel Viola Park troviamo gli stessi processi che viviamo nella nostra azienda per la condivisione delle idee e il vivere insieme, due punti che facilitano i processi creativi e operativi".

"Colleghiamo spesso il concetto di innovazione alla tecnologia. Molte volte invece, come succede al Viola Park, può essere collegato anche a ripensare comportamenti, processi e rapporti in modo diverso rispetto al passato. Il nostro è un centro sportivo che premia i valori dell'inclusione di genere e generazionale e che mette insieme tutti questi valori", aggiunge Enrico Peruzzo, Revenue Director di ACF Fiorentina.

"La prima sensazione è quella di orgoglio nel lavorare qui, di essere parte di questa famiglia che ha avuto la grande idea di pensare un centro sportivo del genere", prosegue Nicolás Burdisso, Direttore tecnico ACF Fiorentina. "A livello pratico questo si riflette nella qualità del lavoro, nei punti in classifica, nella performance e soprattutto nella creazione di un grande senso di appartenenza. Il fatto di essere sempre insieme, di far incontrare i ragazzi delle giovanili, o della squadra femminile, con quelli di Serie A - che rappresentano il punto di arrivo finale e in cui si possono identificare - è una delle dinamiche che dobbiamo stimolare".

L'iniziativa di employer branding del gruppo SKS365 al Viola Park testimonia l'impegno dell'azienda nel creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante dove la crescita e la formazione dei talenti è un aspetto fondamentale per raggiungere obiettivi e successi di squadra.

Il video completo dell’esperienza è disponibile a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=3mS8IGiwCas