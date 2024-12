L’Italia invecchia e il mercato dei montascale cresce: perché saranno importanti

Lecco, 19 Dicembre 2024. L’aumento dell’età media in diversi Paesi sviluppati, tra cui l’Italia, è senza dubbio una tendenza demografica significativa del nostro tempo. Tale fenomeno ha delle ripercussioni dirette sul mercato di prodotti e servizi dedicati alla popolazione ultrasessantenne, a cominciare dai montascale per anziani.

Questi dispositivi non sono soltanto dei semplici mezzi di trasporto, ma veri e propri investimenti a tutela di autonomia e sicurezza, una garanzia di una vita dignitosa per una porzione crescente della popolazione. Gli apparecchi, dunque, si stanno rapidamente diffondendo nelle abitazioni in concomitanza con determinati cambiamenti demografici e sociali, destinati a consolidarsi nel tempo.

Una popolazione sempre più anziana

In corrispondenza di un’aspettativa di vita molto elevata, in Italia il tasso di natalità è tra i più bassi d’Europa. Le stime Istat parlano chiaro: entro il 2050, gli over 65 rappresenteranno circa il 34,5% della popolazione totale. Rispetto al passato, poi, è sempre più comune che gli anziani rimangano a vivere da soli: una tale indipendenza richiede sostegni specifici per trascorrere comodamente e in sicurezza il proprio tempo in casa. Tali supporti hanno gradualmente perso l’etichetta di “segnali di debolezza”, e vengono percepiti piuttosto come alternative valide per migliorare la qualità della vita di chiunque.

A fronte di una cittadinanza più anziana, dunque, il mercato dovrà attrezzarsi per rispondere a specifiche esigenze, a cominciare dalle nuove soluzioni per la mobilità domestica. È proprio in questo frangente che subentra il montascale, utile a garantire il superamento di barriere fisiche come i gradini, per promuovere un’autonomia più duratura. L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno scoglio da superare anche per la classe politica: i governi stanno incoraggiando interventi per adattare gli ambienti domestici e renderli più accessibili. In Italia, ad esempio, sono disponibili appositi bonus fiscali e agevolazioni economiche per l’acquisto di dispositivi come il montascale. Gli incentivi in questione aumentano la domanda e rendono questi investimenti non solo più desiderabili, ma persino più convenienti. L’innovazione tecnologica sta inoltre ampliando il target dei consumatori: i moderni montascale sono altamente personalizzabili alla luce delle caratteristiche delle scale (curve, dritte, a chiocciola), ma anche per le svariate esigenze dell’utente (sedili ergonomici, comandi intuitivi, sicurezza avanzata e così via).

Il montascale, in definitiva, rappresenta una risposta pratica e strategica a una società che invecchia, un’opzione utile per aumentare l’autonomia, ridurre il rischio di infortuni domestici e migliorare la quotidianità nel suo complesso.

Il montascale: un acquisto lungimirante

Visto e considerato l’invecchiamento della popolazione, che renderà ulteriormente l’Italia uno dei Paesi con l’età media più alta d’Europa, il prolungamento dell’aspettativa di vita richiede la presenza di alternative per un’autonomia elevata. Un simile aspetto può anche scongiurare l’ipotesi del trasferimento in strutture di assistenza, un’idea difficile da accettare per molti anziani. Senza contare che molte abitazioni private, in particolare quelle costruite nel secolo scorso, sono strutturate frequentemente su più livelli e non sempre sono provviste di ascensori. Anche per far fronte a questo problema, negli ultimi anni, le normative in Italia e in Europa stanno spingendo verso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche: ciò incentiva l’installazione di montascale nelle abitazioni private, così come in condomini e spazi pubblici. Il montascale permette di aggirare gli ostacoli, muovendosi liberamente tra i vari piani di un’abitazione, senza dover ricorrere a costose modifiche strutturali oppure al costante sostegno di un caregiver.

La concorrenza sul mercato ha contribuito a rendere questi apparecchi più accessibili anche dal punto di vista economico: mezzi sicuri, affidabili e adattabili a diversi tipi di scala sono in commercio a prezzi competitivi. Del resto, l’attenzione al benessere psicofisico delle persone anziane sta acquisendo sempre più centralità nelle politiche sociali, oltre che nei valori familiari. Offrire soluzioni che migliorino il loro comfort e la sicurezza domestica è ormai divenuta una priorità assoluta.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.eleliftmontascale.it/

Email: info@eleliftmontascale.it