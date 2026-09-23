LiTime presenta la nuova batteria intelligente ComFlex da 12 V 320 Ah al Salone del Camper 2026

PARMA, Italia, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime, azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni di alimentazione LiFePO₄, ha presentato la sua nuova batteria ComFlex Smart LiFePO₄ da 12 V 320 Ah al Salone del Camper 2026, tenutosi dal 12 al 20 settembre a Parma, in Italia. Durante la fiera, LiTime ha esposto le sue soluzioni energetiche intelligenti per camper e applicazioni off-grid. Il suo stand ha attirato appassionati di camper e partner del settore, dando vita a discussioni sui sistemi di batterie al litio per camper e sulla gestione intelligente dell'energia.

Come prodotto centrale, la batteria ComFlex Smart da 12 V 320 Ah è progettata per essere impiegata in camper, imbarcazioni e applicazioni off-grid. È dotata della tecnologia T5.0 di LiTime con doppia porta CAN e RS485, che supporta l'integrazione con il sistema Victron e i protocolli RV-C e NMEA 2000.

Collegandosi a sistemi compatibili per camper e gestione energetica, gli utenti possono monitorare in tempo reale lo stato della batteria e i dati energetici tramite il display di un terminale, trasformando la batteria da unità di accumulo autonoma a nodo connesso e gestibile all'interno di un ecosistema energetico più ampio.

LiTime ha inoltre presentato un sistema di alimentazione completo per camper che combina batteria intelligente da 12 V 320 Ah, inverter, caricabatterie CC-CC, regolatore solare MPPT, Victron Cerbo GX e display GX Touch. Insieme, questi componenti garantiscono accumulo di energia, ricarica, conversione di potenza e comunicazione intelligente per viaggi a lunga distanza e utilizzo simultaneo di più dispositivi, dimostrando la capacità di LiTime di fornire soluzioni energetiche complete per i camper.

Per rispondere alla varietà delle configurazioni dei veicoli e degli spazi di installazione presenti sul mercato europeo dei camper, LiTime ha presentato anche batterie da posizionare sotto i sedili, tra cui la batteria intelligente W190 da 12 V 320 Ah, la batteria intelligente H168 da 12 V 100 Ah e la batteria intelligente H190 da 12 V 100 Ah. Erano inoltre in esposizione la batteria Xtra Mini Bluetooth da 12 V 200 Ah, pensata per spazi ridotti, e la batteria marina dual-purpose da 12 V 165 Ah, destinata alle applicazioni nautiche.

Per soddisfare la crescente domanda di elettrodomestici ad alto consumo, come i condizionatori, LiTime sta inoltre valutando configurazioni di sistema con maggiore potenza e autonomia più lunga, al fine di migliorare ulteriormente il livello di comfort e autonomia energetica durante i viaggi prolungati in camper.

Grazie a Il Salone del Camper Parma, LiTime ha rafforzato i legami con camperisti europei e partner di settore. Successivamente, LiTime proseguirà il suo tour espositivo europeo partecipando a Expoprotection 2026 a Parigi (3-5 novembre), METSTRADE Amsterdam 2026 (17-19 novembre) e BOOT & FUN Berlino 2026 (26-29 novembre), coinvolgendo un numero crescente di partner in un'ampia gamma di applicazioni.

About LiTime

LiTime è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni di alimentazione LiFePO₄, che fornisce batterie affidabili e soluzioni complete di alimentazione al litio per camper, imbarcazioni, golf cart e applicazioni off-grid.

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