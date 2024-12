LiveJasmin Lancia la Competizione Annuale con un Montepremi di $250.000 per Celebrare le Migliori Cam Model

LUSSEMBURGO, 16 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- LiveJasmin, il sito premium di webcam pluripremiato e leader mondiale, è entusiasta di annunciare i suoi Holiday Awards, una competizione di fine anno molto attesa per le modelle, che si terrà dal 16 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025.

Con un impressionante montepremi di $250.000, LiveJasmin premierà 400 modellein cam per i loro eccezionali risultati, continuando la sua tradizione di promuovere il talento e sostenere i creatori nel settore dell'entertainment per adulti.

Sia per le nuove arrivate sulla piattaforma che per le artiste più esperte, LiveJasmin amplia le opportunità premiando 200 modelle in due categorie del concorso: Newbies & Astri Nascenti e Icons & Superstars. Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina del Model Center di LiveJasmin, a questo link.

La competizione offre alle modelle un'opportunità unica di ottenere più ricompense finanziarie, perfezionare le proprie abilità e aumentare l'interazione con il pubblico.

Il Chief Product Officer di LiveJasmin, Oguz Erkan, ha dichiarato a proposito di questa competizione:

"In LiveJasmin, vogliamo promuovere il talento straordinario e la dedizione delle nostre modelle, che sono il cuore pulsante della piattaforma. Questa competizione lo dimostra ancora una volta, poiché il nostro team sostiene e premia coloro che ogni giorno toccano positivamente la vita di milioni di persone."

"Con un montepremi significativo di $250.000, restituiamo a chi ispira e contribuisce a plasmare il futuro di questa industria, gettando le basi per un entusiasmante 2025. Abbiamo tante novità in programma e non vediamo l'ora di condividerle. Tuttavia, una cosa resterà invariata: le nostre modelle e i nostri membri sempre al primo posto."

Questa opportunità, che funge da trampolino di lancio durante uno dei periodi più intensi dell'anno, consentirà alle modelle emergenti e le artiste esperte di dare una spinta alla propria carriera e ottenere guadagni aggiuntivi.

Informazioni su LiveJasminLiveJasmin è la piattaforma di premium live streaming per adulti, pluripremiata e tra i siti più visitati al mondo. Ridefinisce l'adult entertainment offrendo un'esperienza elegante, tecnologia all'avanguardia, streaming di alta qualità e un forte impegno per la sicurezza e la privacy. L'approccio unico della piattaforma sfuma i confini tra relazioni digitali e connessioni reali, creando uno spazio in cui modelle e spettatori possono connettersi e interagire in un ambiente sicuro, inclusivo e privo di giudizi.

