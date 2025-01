Lo storico ristorante Lapprodo di Vibo Marina riconquista la scena nazionale ed internazionale

Riappropriandosi della sua storica e prestigiosa reputazione, il ristorante è la meta scelta da personaggi illustri e vip

Vibo Marina, 13/01/2025 - Ad un anno esatto dall’insediamento del nuovo patron Arena, il ristorante Lapprodo di Vibo Marina, due volte stellato e presente nelle migliori guide enogastronomiche, ha chiuso l’anno 2024 facendo incetta di successi e presenze di rilievo.

Riappropriandosi della sua storica e prestigiosa reputazione, il ristorante è la meta scelta da personaggi della moda, dello spettacolo, artisti, cantanti, calciatori e politici di taratura nazionale, ma anche imprenditori e professionisti di spessore. Questo rinnovato fermento ha permesso di creare un ambiente ricercato ed apprezzato dai frequentatori quotidiani che, oltre a vivere un’esperienza enogastronomica indimenticabile, hanno la possibilità di incontrare nel locale personalità e vip.

“Il fiore all’occhiello, inutile dirlo, è la cucina”, sostiene Francesco Iellamo, giovane manager alla guida dell’attività”, da sempre riconosciuta come una delle migliori in Calabria e non solo, una cucina che, tra tradizione ed innovazione, è caratterizzata dalla migliore selezione di materie prime con particolari e, a volte introvabili, ingredienti regionali. Ma la vera differenza - sottolinea Iellamo - la fanno le persone. Il successo di un ristorante non si basa unicamente sulla qualità dei piatti, ma anche sulla possibilità di vivere un ambiente di lavoro appagante ed armonioso: un team motivato e felice, infatti, si riflette in un'esperienza culinaria superiore, che contribuisce in modo significativo al successo del locale”.

Il lungimirante imprenditore ha messo insieme una squadra vincente di professionisti, preparati e creativi, puntando a creare un ambiente stimolante e gratificante che incide positivamente, non solo sulla qualità di vita dei dipendenti e sulle relazioni di lavoro, ma anche sull’apprezzamento da parte degli ospiti.

“Creare un contesto lavorativo sereno ed incentivare ottimi rapporti tra colleghi è essenziale sia per il benessere dei lavoratori, sia per le prestazioni dei team e delle aziende”, ribadisce Iellamo. “Attraverso un’accoglienza ed un servizio raffinati e l’estrema cura dei piatti, vogliamo trasmettere ai nostri ospiti l’amore profondo ed autentico per questa terra e le sue eccellenze, percettibile non appena si varca l’ingresso del locale”.

Il segreto di questa veloce scalata al successo è presto svelato dunque, il Ristorante Lapprodo riesce a far vivere esperienze uniche ed attrarre clienti d’ogni specie, grazie al connubio vincente tra prodotti enogastronomici di altissimo pregio ed un ambiente accogliente, elegante e piacevole da vivere: un’alchimia sensoriale esclusiva alla quale è impossibile non concedersi.

Contatti: https://www.lapprodo.com/