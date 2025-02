L'organizzazione per la protezione degli animali Humane Society International, attiva in Italia dal 2020, diventa "Humane World for Animals" per mettere in risalto la sua missione e la sua presenza globale

L'organizzazione lancia una nuova campagna pubblicitaria con musica esclusiva della propria sostenitrice, nonché popstar internazionale nominata ai Grammy, Sia

MILANO, 14 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- L'organizzazione per la protezione degli animali Humane Society International, attiva in Italia dal 2020, ha annunciato oggi il suo nuovo nome, Humane World for Animals, volto a rendere ancora più chiara la sua missione di generare un cambiamento duraturo per gli animali in Italia e nel resto del mondo. La modifica entra in vigore da oggi e sottolinea l'impatto globale dell'organizzazione, mettendo in luce il suo impegno nei confronti di tutti gli animali.

Per oltre 30 anni a livello internazionale e negli ultimi cinque anni in Italia, Humane World for Animals—precedentemente nota come Humane Society International—ha lavorato per eradicare le cause della sofferenza degli animali e della crudeltà nei loro confronti. Da oggi, per mettere in risalto lo scopo dell'organizzazione e il suo coraggioso lavoro volto a porre fine alla crudeltà nei confronti degli animali, le sue rappresentanze internazionali si riuniscono sotto un unico nuovo nome e un nuovo logo—caratterizzato da una forma sferica e dalla presenza di varie specie—che comunicano il suo impegno globale, incentrato su tutti gli animali.

"Fin dalla nostra fondazione, abbiamo continuato a evolverci per massimizzare il nostro impatto per gli animali in tutto il mondo", dichiara Kitty Block, Presidente e CEO di Humane World for Animals. "Questo nuovo, importante passo lungo il nostro percorso assicura che la nostra missione globale e il nostro ambizioso lavoro siano compresi chiaramente. Adesso che i nostri team nel mondo collaborano in modo sempre più sinergico, riunirci sotto un unico marchio globale riflette ora la nostra visione comune e la nostra strategia condivisa".

Humane World for Animals ha progetti in oltre 50 Paesi del mondo per affrontare le più radicate forme di crudeltà nei confronti degli animali, fra cui il commercio di pellicce, il commercio di carne di cane e gatto, gli allevamenti intensivi, la caccia commerciale alle balene, la caccia al trofeo, il traffico illegale di fauna selvatica, i test sugli animali e l'allevamento intensivo di cuccioli. In Italia, Humane World for Animals si batte per prevenire e contrastare i combattimenti tra cani, per porre fine al confinamento in gabbia degli animali negli allevamenti e promuovere diete a base vegetale nell'alimentazione umana, per proteggere la fauna selvatica e fermare le importazioni di trofei di caccia, e per sostituire l'uso degli animali nella ricerca e nei test. Dopo aver contribuito in prima linea alla battaglia che ha portato alla chiusura degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce nel Paese, si sta ora impegnando per far sì che i marchi di moda adottino politiche fur-free e per porre fine all'allevamento di animali per la produzione di pellicce in tutta l'UE.

Rosaclelia Ganzerli, Direttrice Raccolta Fondi di Humane World for Animals Italia, commenta: "Humane World for Animals in Italia è riuscita in pochi anni a raggiungere 400.000 persone e importanti traguardi, dialogando con le forze politiche per ottenere il divieto di allevamento di animali per la produzione di pellicce e la presentazione di varie proposte di legge volte a fermare l'importazione di trofei di caccia, organizzando corsi di formazione per le Forze di polizia sul fenomeno dei combattimenti tra cani; promuovendo diverse Iniziative dei Cittadini Europei, tra cui quella nota come 'End the Cage Age', ma anche sostenendo i cittadini e i rifugiati ucraini e i loro animali. Grazie a un assetto organizzativo davvero globale, siamo diventati un'unica forza ancor più efficace nel raggiungere un numero sempre maggiore di animali in difficoltà e siamo pronti a rafforzare il nostro posizionamento per far sì che la tutela di tutti gli animali sia sempre più parte integrante dell'agenda politica—poiché le principali sfide attuali e future, a partire dalla transizione ecologica, non possono essere affrontate senza tenere in considerazione il benessere animale—e per rendere ancora più chiara la nostra missione: un mondo in cui tutti gli esseri viventi che condividono questo pianeta con noi vengano trattati con compassione e rispetto".

Per presentarsi ufficialmente al pubblico, Humane World for Animals lancerà un emozionante spot di portata internazionale che mostra un futuro senza crudeltà verso gli animali. Accompagnato da una nuova, inedita versione dell'iconica "Solsbury Hill" di Peter Gabriel del 1977 registrata dalla postar Sia, lo spot dà vita alla missione dell'organizzazione. Gli spettatori italiani possono guardarlo su YouTube, mentre la cover di Sia è disponibile per lo streaming, con una parte dei proventi a supporto di Humane World for Animals.

"Essendo cresciuta con la sensazione di non avere una voce, ho sempre provato una profonda connessione con gli animali e ho sviluppato una forte passione per la loro difesa, dato che non possono parlare per se stessi", dichiara Sia. "Sono onorata di far parte di questo progetto con Humane World for Animals, che si sta impegnando a massimizzare il suo impatto per gli animali che amiamo".

"Se vogliamo lasciare un mondo vivibile ai nostri nipoti e ai loro figli, dobbiamo cambiare la nostra relazione con il mondo naturale e tutte le meravigliose creature con cui lo condividiamo", aggiunge Peter Gabriel. "Sono lieto che Solsbury Hill sia stata scelta per la campagna di Humane World for Animals e spero che possa essere utile per continuare a costruire uno spazio di rispetto, cura e compassione per tutti gli esseri senzienti".

L'emozionante spot, caratterizzato da una narrazione coinvolgente, è stato sviluppato in collaborazione con lo studio creativo internazionale Nexus Studios, premiato agli Emmy Awards e nominato agli Oscar e ai Grammy, e con il regista Johnny Kelly. Utilizza innovative tecniche di stop motion con pupazzi realizzati a mano, materiali cruelty-free e set animal-friendly. Invece di concentrarsi sugli abusi, il video mette in evidenza la visione audace che guida il lavoro di Humane World for Animals: animali liberati dalla sofferenza, che sperimentano amore, protezione e un futuro migliore. Ognuna delle cinque storie di animali raccontate nello spot conferisce un profondo significato al nuovo logo, che ritrae le varie specie in movimento per trasmettere l'idea di un progresso positivo, mettendo in luce l'impatto degli sforzi globali dell'organizzazione per porre fine alla crudeltà nei confronti degli animali.

Johnny Kelly di Nexus Studios dichiara: "Ispirati dall'urgente appello relativo al benessere animale e dagli adorabili pupazzetti in stop motion, siamo riusciti a riunire un team incredibilmente talentuoso e a sviluppare un approccio ibrido unico che incorpora schermi LED. È stato un esperimento, ma Nexus ha un talento speciale nel combinare tecniche tradizionali e tecnologie all'avanguardia, riuscendo così a ottenere il meglio di entrambi i mondi—e in questo caso ci ha permesso di sognare in grande con le nostre ambizioni e la narrazione. Così da raccontare storie che alludono all'incredibile lavoro di Humane World for Animals nel mondo".

Per mettere ancora più in luce i suoi obiettivi, Humane World for Animals Italia ha messo a punto una campagna di marketing integrata, coordinata ed eseguita dall'agenzia di entertainment marketing FlyteVu. È prevista, in particolare, una campagna social/digitale di portata globale, supportata da celebrità e influencer. La consulenza strategica in relazione allo sviluppo del nuovo nome, del nuovo logo e al posizionamento del brand è stata fornita dalla società internazionale di consulenza creativa Lippincott.

Inoltre, l'organizzazione è fra i promotori di un evento speciale organizzato da Humane World for Animals Europe che si terrà il 18 febbraio, a Bruxelles, e sarà incentrato sulla protezione degli animali e sul legame uomo-animale nelle crisi umanitarie, a tre anni di distanza dall'escalation del conflitto in Ucraina.

A questo link è possibile guardare lo spot, e a quest'altro link è possibile ammirare la sua realizzazione dietro le quinte. Cliccando qui si può vedere Humane World for Animals in azione, mentre qui si può ascoltare la canzone di Sia "Solsbury Hill (Humane World for Animals Cover)".

A questo link è possibile scaricare foto e video del nostro lavoro a livello globale.

Cliccando qui è possibile scaricare le immagini dei nostri programmi in Italia, comprese quelle del lavoro svolto a Trieste per aiutare i rifugiati ucraini e i loro animali.

