Luca Taddei: «Sostituire i serramenti? Con il Progetto Findoor focus su consulenza, posa e assistenza post-vendita»

Grazie all’esclusivo Sistema Unico di Lavoro, l’azienda mantovana, in qualità di referente unico, offre un pacchetto completo per la sostituzione di porte e finestre, proponendo una soluzione innovativa che accompagna il cliente lungo un percorso personalizzato.

Mantova,12/04/2024. L’acquisto degli infissi per la propria abitazione rappresenta un investimento importante che presuppone una scelta accurata e richiede la consulenza personalizzata di un esperto.

«Nel labirinto delle proposte presenti sul mercato è facile commettere errori», spiega Luca Taddei di Findoor, a Goito, azienda leader nella vendita e nell’installazione di finestre in PVC, PVC e alluminio, legno e alluminio, porte interne e blindate di rinomati marchi italiani e stranieri. «In quanto beni durevoli, le finestre e le porte non andrebbero scelte basandosi esclusivamente sui gusti estetici o sui dettami della moda. Al contrario, è fondamentale che il cliente si rivolga a un consulente esperto che lo accompagni lungo un percorso su misura, permettendogli di fare l’acquisto “giusto” in base a una scelta oculata che tenga conto di numerosi fattori. Infatti, oltre alle caratteristiche di isolamento termico e acustico o di impermeabilità che un buon infisso deve sempre possedere, è importante valutare anche la qualità dei materiali utilizzati e, non ultime, la precisione dell’installazione e l’assistenza post-vendita fornita».

È per questo che Taddei, forte della sua lunga esperienza, ha concepito il Progetto Findoor, fondato sul Sistema Unico di Lavoro che costituisce un vero e proprio percorso per il cliente: «Ho ideato questo metodo proprio per sopperire a tutte quelle “mancanze” che purtroppo osservo nel nostro ambiente e che spesso compromettono il lavoro stesso e il rapporto di fiducia con l’acquirente. Il Sistema Unico di Lavoro è un servizio che si concretizza in un percorso ben strutturato che prende il via da una consulenza approfondita per comprendere le esigenze specifiche del cliente. Successivamente si procede con l’elaborazione di un Piano dei Lavori, che individua la soluzione più idonea, e con il sopralluogo per i rilevamenti delle misure. Infine l’installazione viene affidata a posatori esperti. Questo approccio fa davvero la differenza perché il cliente non viene mai lasciato solo. Non basta, infatti, scegliere l’infisso più adatto, ma è fondamentale che la posa sia eseguita a regola d’arte. E questo è un aspetto al quale io tengo molto. Come ripeto spesso: “installare male una finestra, anche costosa, equivale a non averla”». Altrettanto cruciale è l’assistenza post-vendita anche negli anni successivi alla posa. «È un servizio che, se trascurato, può rappresentare un vero disagio per il cliente. Sembra quasi una banalità, ma - da quello che mi risulta - molti produttori o venditori non offrono questa prestazione o intervengono con troppo ritardo. Per questo motivo ho deciso di potenziare la nostra presenza post-vendita introducendo un’assistenza annuale programmata per la registrazione e la messa a punto degli infissi o delle porte che garantisce un monitoraggio costante e consente di risolvere con tempestività qualsiasi eventuale problema, anche dopo anni dall’acquisto».

Taddei, tuttavia, è un imprenditore vulcanico che non si accontenta dei successi ottenuti: da qualche tempo ha introdotto ArredaMI by Findoor. «È un nuovo servizio che offre consulenza e assistenza per la scelta dell’arredamento di casa. Utilizzando la realtà aumentata, siamo in grado di creare un rendering 3D degli ambienti domestici, come le cucine, permettendo ai clienti di selezionare colori, materiali e stili preferiti. Questo ci consente di integrare armoniosamente le porte e le finestre agli altri elementi del progetto, semplificando il processo decisionale e offrendo ai nostri visitatori l’opportunità di vedere il risultato finale prima ancora di realizzarlo».

