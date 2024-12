M&C Saatchi Group dà il via all’era del Cultural Power

Il più grande network creativo indipendente al mondo annuncia una nuova proposition strategica che guiderà il global rebrand previsto per Marzo 2025.

Londra /Milano, 3 dicembre 2024 – M&C Saatchi Group, il più grande network creativo indipendente al mondo, annuncia la sua nuova proposition strategica, Cultural Power.

Nel mondo di oggi, è quella culturale la forza trainante che definisce il modo in cui le persone vedono le cose, pensano e agiscono. E solo i brand e le organizzazioni che comprendono questo, vincono. La nuova proposition M&C Saatchi reindirizza il Gruppo intorno alla volontà di creare e sviluppare per i propri clienti un “potere culturale”. Questo principio guiderà il rebranding globale che avverrà a Marzo 2025 e che segnerà l’evoluzione del gruppo verso una nuova era culturale.

Perché Cultural Power?

Il settore del marketing sta vivendo una rivoluzione profonda che trasferisce il proprio peso sui CMO. Il potere un tempo centralizzato nelle mani dei media tradizionali si sta erodendo, oggi le audience gravitano sempre di più intorno ai creators e alle community che questi sviluppano e ispirano. Hub culturali decentralizzati che operano un'influenza senza precedenti, capace di ridefinire le modalità con cui gli individui scoprono, esplorano e dialogano con i brand.

In questo scenario, gli approcci di marketing tradizionali vacillano.M&C Saatchi Group crede nella necessità di un approccio nuovo, coraggioso. Un approccio capace di navigare i brand nella complessa frammentazione mediatica e aiutarli a distinguersi in un mondo in cui connessione e rilevanza non sono più opzionali, ma essenziali.

Cultural Power è la risposta M&C Saatchi a questo cambiamento e posiziona il Gruppo come guida per i brand nel modellare la cultura e definire un vantaggio competitivo realmente sostenibile. Lo fa, forte di una profonda comprensione delle dinamiche che impattano sui comportamenti e la società, grazie a team dedicati specializzati capaci di identificare il potere culturale dei singoli brand e agire in linea con le ambizioni dei clienti.

“Cultural Power traduce la capacità di una marca di impattare la società modificando virtuosamente i comportamenti dei consumatori. Costruisce brand in grado non solo di trasformare il business ma di innescare movimenti. È la forza trainante di ogni reale cambiamento” afferma Carlo Noseda, CEO di M&C Saatchi Europe. “In M&C Saatchi questo è da sempre il nostro obiettivo primario, quello che ci viene naturale fare, ciò che i clienti ci riconoscono e che oggi sempre di più ci chiedono per ottenere i risultati che desiderano. Cultural Power è nel nostro DNA: non è solo quello che facciamo, è quello che siamo”.

Dal coinvolgimento dei leader mondiali per l'eradicazione della poliomielite, al cambiamento dell'esito del Trattato sulla plastica delle Nazioni Unite. Dal lancio di brand globali, alla creazione di nuove esperienze culturali in contesti come la F1 e la UEFA Champions League. Dal migliorare la sicurezza online fino alla creazione di un'esperienza del menù di McDonald’s, M&C Saatchi ha una lunga storia di impatto culturale per alcune delle aziende leader a livello mondiale, tra cui Heineken, Safilo Group, Nexi, North Face, BMW Group, Amplifon, De Longhi, ING Bank, Lidl, Disney, Fiat, Google, Amazon, The White House, Adidas, Samsung, Virgin Atlantic, Tesco, Nestle, Absolut, Bulgari, NHS, Barclays, Porsche, Soundcloud e Unilever.

“Cultural Power risolve una delle più grandi sfide per i CMO: come essere rilevanti e generare valore in un scenario complesso,” aggiunge Carlo Noseda “Cultural Power supera la complessità per riportare l'attenzione su ciò che è veramente importante per le persone, su come essere vincenti nel mondo reale, su come avere un reale impatto sulla società”.

Un Network di pionieri culturali

Alla base della nuova proposition Cultural Power c'è M&C Saatchi Plus, il modello operativo integrato del gruppo, costruito intorno ad un ecosistema di agenzie specializzate in brand strategy, data & analytics, advertising e comunicazione integrata, consulenza strategica, digital innovation, design, PR, sports & entertainment, social advocacy, talent & influencer marketing, customer experience e media.

Un modello concepito per riunire talenti e competenze diversi provenienti dai 23 mercati su cui opera il Gruppo, con l’obiettivo di affrontare le sfide più complesse, assicurando che ogni progetto generi il massimo vantaggio competitivo e culturale per i clienti.

Per completare e aggiungere rigore alla propria competenza creativa, M&C Saatchi ha sviluppato una suite di soluzioni all’avanguardia nell’identificazione e gestione dei dati culturali. Questi includono:

• Cultural Forces, uno strumento che mappa le tendenze e i cambiamenti della società attivabili dai brand.

• The Cultural Power Index, che indicizza i brand e le organizzazioni che detengono il maggior potere culturale.

Insieme, questi strumenti forniscono informazioni basate su evidenze concrete e guidano i team di marketing in processi di decision-making realmente data-driven nell’identificare dove e come agire per modellare la cultura.

Rob Doubal e Laurence Thomson, Global Chief Creative Officer M&C Saatchi Group, affermano: “Possedere Cultural Power è fondamentale per qualsiasi brand o azienda che voglia essere influente e promuovere un cambiamento. Che si tratti di marketing, business o public affair il potere culturale è davvero l'unica moneta che sblocca insieme i comportamenti e i risultati commerciali, consentendo ai clienti di realizzare i cambiamenti che desiderano vedere nel mondo. Non vediamo l'ora di scatenare la creatività in tutte le unit del gruppo e generare Cultural Power per i nostri clienti in tutto il mondo.”

Introduzione a livello globale

Questa anticipazione del lancio di Cultural Power è un’anteprima di quello che avverrà su larga scala nel 2025, anno del 30° anniversario di M&C Saatchi. Il lancio globale avverrà a Marzo 2025 e includerà una rinnovata visual identity e un nuovo un sito web globale, per sottolineare l'impegno del gruppo nell’essere leader in un mondo in cui la cultura plasma il successo.

“Il nostro lancio globale segnerà una pietra miliare per M&C Saatchi,” afferma il global CEO M&C Saatchi, Zaid Al-Qassab. “Questa è più di una nuova propositon, è un modo completamente nuovo di lavorare che garantisce ai nostri clienti di essere sempre in prima linea nell’avanguardia culturale. Più sono le modalità di creazione di potere culturale nel mondo, più potere possiamo creare per i brand.”

NOTE PER GLI EDITORI

M&C Saatchi Group:

M&C Saatchi Group è una Global Creative Solutions Company che collega competenze specializzare, alimentate da dati e dalle tecnologia, per aiutare a costruire brand che tutti conoscano, affrontare le sfide di business e sociali più complesse e creare e curare il Cultural Power dei propri clienti.

Il gruppo opera attraverso cinque specializzazioni principali: Advertising, Consulting, Issues (questioni globali e sociali), Passions & PR e Media. Con sede centrale a Londra, le attività si estendono a 23 Paesi, con sedi principali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, nell'APAC, in Medio Oriente e in Sudafrica.