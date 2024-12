“M.A.I. Più Soli”: assistenza a 360° verso chi ha bisogno, e attenzione a tutta la famiglia

La cooperativa sociale, punto di riferimento nella zona del Pinerolese, si occupa di assistenza domiciliare e assistenza ospedaliera, offrendo un servizio qualificato e continuativo

Pinerolo, 2/12/2024 - Marina, Ada, Irma; tre mamme, che ora non ci sono più, ma che sono le ispiratrici di un progetto nato a Pinerolo per offrire supporto e aiuto professionale nell’assistenza alle persone. Dalle iniziali dei loro nomi è nata la denominazione della cooperativa M.A.I. Più Soli, voluta dalle loro figlie proprio a partire dallo loro esperienze personali. “Ognuna di noi – osserva Alessandra Escarbot, una delle fondatrici della cooperativa – ha dovuto assistere un proprio caro e ci siamo rese conto delle difficoltà, organizzative ma anche emotive e fisiche che questo comporta. Abbiamo sperimentato un rapporto piuttosto “freddo” con chi si doveva occupare delle persone a noi care. Per questo abbiamo voluto creare questo progetto, che possa fornire, tramite operatori qualificati, un servizio di assistenza altamente professionale e continuo e che soprattutto sia attenta alle esigenze di tutta la famiglia”.

Secondo i dati Eurostat, I’Italia è il paese più “vecchio” d’Europa. In questo contesto diventa sempre più centrale l’assistenza agli anziani. Sia domiciliare che ospedaliera. “E’ vero – conferma Alessandra Escarbot – le richieste di assistenza, domiciliare e ospedaliera, sono in aumento e sarebbe auspicabile, secondo noi che le amministrazioni avessero sempre più risorse da investire in questo campo. Nel frattempo l’assistenza privata che possiamo offrire noi può dare un aiuto a gestire situazioni critiche”.

Per chi si rivolge alla cooperativa M.A.I. Più Soli l’assistenza è a 360 gradi, sia che si tratti di quella domiciliare sia in caso di periodi di eventuali ricoveri in strutture ospedaliere o sanitarie. Questo permette di offrire un servizio continuativo, senza interruzioni, sostituendo subito gli operatori in caso di emergenze o momentanei impedimenti . “Vogliamo che chi si affida a noi – continua Alessandra Escarbot – non debba preoccuparsi di incombenze pratiche per assistere i propri cari proprio quando già sta vivendo un momento di fragilità e forte preoccupazione. Anzi vorremmo proprio offrire sollievo ed essere un sostegno per le famiglie. Così come il fatto di essere una cooperativa sociale ci permette di dare maggiori garanzie e tutele anche ai nostri operatori che svolgono un lavoro piuttosto pesante sia dal punto di vista pratico che da quello emotivo”

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://www.maipiusoli21.it/

