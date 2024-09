MainStreaming nomina Tassilo Raesig come CEO ed espande il leadership team per accelerare la crescita in Europa

MILAN, 13 settembre 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming, leader nel settore del video streaming, annuncia cambiamenti ai vertici aziendali ed un'espansione strategica in tutta Europa, con focus sulla Germania (regione DACH) e il Regno Unito.

Tassilo Raesig è stato nominato Chief Executive Officer (CEO). Tassilo, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer (COO) di MainStreaming, porta con sé una profonda esperienza nella crescita di aziende tecnologiche. Ha ricoperto ruoli dirigenziali in Sony Europe ed e ha guidato Joyn, la piattaforma di streaming dell'emittente tedesca ProSiebenSat.1, in qualità di CEO e CTO. Antonio G. Corrado, fondatore e CEO, assume il ruolo di Executive Chairman. In questo ruolo, Antonio continuerà a guidare la visione a lungo termine dell'azienda e lavorerà a stretto contatto con Tassilo per garantire allineamento tra il leadership team, il consiglio di amministrazione e lo sviluppo strategico del gruppo MainStreaming. Antonio G. Corrado, Executive Chairman, ha dichiarato: "Nel passare il ruolo di CEO a Tassilo, sono pieno di fiducia ed entusiasmo per il prossimo capitolo del percorso della nostra azienda. Tassilo porta la leadership, la visione e l'esperienza necessarie per continuare a guidare l'azienda nel futuro, e non vedo l'ora di supportarlo nel mio nuovo ruolo di Executive Chairman."

Inoltre, MainStreaming ha rafforzato il proprio leadership team per supportare l'espansione strategica in Europa. Rene Sahm è stato nominato Chief Financial Officer (CFO) e Sebastian Todt, Chief Strategy Officer (CSO), entrambi con precedenti ruoli dirigenziali in Joyn. Ian Franklyn, proveniente da Conviva assume il ruolo di Chief Revenue Officer (CRO). Insieme, questa nuova struttura di leadership porta con sé un'esperienza significativa nei settori dei media e della tecnologia ed è pronto ad accelerare la crescita nella regione DACH, nel Regno Unito e oltre. Tassilo Raesig, Chief Executive Officer, ha commentato: "Sono onorato di assumere il ruolo di CEO in un momento così cruciale per l'azienda. Sono entusiasta di accogliere Rene, Sebastian e Ian nel leadership team e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre ci espandiamo in nuovi mercati e promuoviamo l'innovazione. Con le solide fondamenta costruite da Antonio, sono entusiasta di guidare il nostro talentuoso team e continuare a offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner." L'espansione di MainStreaming comprende la creazione di nuove entità: MainStreaming GmbH in Germania e MainStreaming LTD nel Regno Unito, rafforzando ulteriormente la presenza dell'azienda in Europa.

MainStreaming è una Intelligent Media Delivery Company che permette alle imprese, ai media e alle aziende di gaming di garantire la migliore qualità dell'esperienza ai loro utenti, assicurando scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video.

La soluzione di MainStreaming potenzia l'efficienza della rete internet, garantendo un servizio di qualità superiore e un ritorno sull'investimento tangibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

