Marcello Transèrici lancia il libro su come riscoprire la gioia interiore

Milano, 05.05.2026 – Sono tante le persone che ogni giorno sentono dentro di sé come un’inspiegabile malinconia. Il risultato? Quando la serenità viene meno, si perde anche la gioia di vivere: una deriva che, specialmente in Occidente negli ultimi 18 secoli, ha condotto l'umanità verso una profonda crisi esistenziale. Questo libro è la prova che ritrovare la strada maestra è possibile: l'obiettivo e l'essenza stessa dell'opera consistono nel dimostrare come, diventando padroni della propria coscienza ed esercitando la vera libertà, si possa riconquistare la felicità.

Per tutti coloro che desiderano liberarsi dal male di vivere e ritrovare gioia, consapevolezza e libertà interiore, esce oggi il libro di Marcello Transèrici “LA BELLA NOVELLA. Scoprire e coltivare la gioia di vivere per essere amante della Vita e innamorato dell’Eternità” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un percorso di riflessione e consapevolezza finalizzato a riconoscere i forti condizionamenti interiori, smascherare le radici della paura e del senso di colpa, e riprendere il controllo della propria coscienza in modo profondo e autentico.

“Il mio libro parla delle radici profonde del disagio interiore, del senso di colpa e del nichilismo che spesso condizionano la nostra esistenza senza che ce ne rendiamo conto” afferma Marcello Transèrici, autore del libro. “Attraverso un linguaggio accessibile e un intreccio tra esperienza personale, filosofia, psicologia, teologia e riflessione storica, accompagno il lettore in un viaggio di consapevolezza per liberarsi dai condizionamenti e tornare a essere protagonista della propria felicità, contagiando ora, con valori positivi, l’intera umanità”.

Come precisa lo stesso autore, questo testo nasce dall’aver vissuto in prima persona quel “male di vivere” fatto di colpa, paura e senso di inadeguatezza. Da qui è nato il bisogno di trasformare la propria esperienza in un percorso utile anche per gli altri.

“Leggendo questo manuale si percepisce quanto, dietro alle parole di Transèrici, non si manifesti solo un atto di liberazione, ma anche un gesto di speranza” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo è chiaro: offrire al lettore una chiave per riprendere in mano la propria vita, riconquistando la gioia di vivere”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché ho riconosciuto in questa casa editrice un approccio capace di valorizzare libri che non vogliono solo informare, ma trasformare davvero la vita del lettore” conclude l’autore. “Per un libro come il mio, che punta a risvegliare coscienza, libertà interiore e gioia di vivere, avevo bisogno di una persona come Giacomo Bruno, capace di credere nella forza concreta del mio messaggio”.

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Marcello Transèrici, nato a Montecompatri (RM) nel 1948, ha dedicato gran parte della sua vita al rigore della concretezza e della progettazione. Dopo una formazione tecnica in fisica nucleare e una lunga e stimata carriera trentennale come architetto libero professionista, una profonda crisi personale e trasformativa lo ha riportato alle sue radici: quelle domande esistenziali sul senso del vivere e sul sacro che lo accompagnavano sin dall’infanzia. Oggi ricercatore e scrittore, Transèrici fonde la sua attitudine analitica con un’appassionata indagine filosofica e teologica, volta a scardinare i condizionamenti della psiche. Ha già pubblicato il saggio Dalle religioni rivelate e la raccolta di poesie Lampi di luce. Con questo "saggio-romanzo" giunge alla sintesi definitiva del suo percorso di ricerca interiore e indica il programma operativo per l’affermazione della “LIBERTÀ di RELIGIONE”. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/clubdellestelle - Profilo Instagram: https://www.instagram.com/marcellotranserici/ - Profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/marcello-transerici-60065218b

﻿ Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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