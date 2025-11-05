Marco De Lio: serve educazione finanziaria e consapevolezza del rischio

Milano, 04.11.2025 – In un momento storico in cui sempre più italiani si avvicinano al trading online attratti dall’idea di guadagni rapidi, l’autore Marco De Lio lancia un messaggio controcorrente: “Serve prima di tutto consapevolezza e formazione, non promesse di profitto”.

Con il suo nuovo libro “METODO TRADING 8X” edito da Bruno Editore, De Lio mira a diffondere una cultura del rischio più responsabile, aiutando i lettori a comprendere come funzionano davvero i mercati finanziari e quali sono gli errori più comuni che portano alle perdite.

«Il problema principale non è il trading in sé, ma la mancanza di preparazione di chi lo affronta come un gioco» spiega Marco De Lio. «In questo libro non insegno a diventare ricchi, ma a ragionare con metodo, a conoscere i rischi e a evitare gli errori più costosi. Per questo ho inserito checklist operative, la Scorecard 8X, le routine 30/90/365 e molte altre informazioni di valore per aiutare i miei lettori».

Il testo, strutturato in modo didattico e pratico, illustra come impostare un piano di investimento personale basato su disciplina, gestione del rischio e autocontrollo emotivo. Non mancano schede operative e strumenti utili a migliorare l’approccio mentale, elementi che l’autore definisce “le vere chiavi del successo sostenibile”.

«L’obiettivo del libro è divulgativo: promuovere l’educazione finanziaria come strumento di tutela per il risparmiatore» dichiara Giacomo Bruno, editore del volume. «Marco De Lio ha saputo unire chiarezza, esperienza e prudenza, valori oggi fondamentali in un settore dove la disinformazione è la norma».

“Ciò che mi è piaciuto di Giacomo Brunoè la sua capacità di andare dritto al sodo, condividendo la propria energia pratica e innovativa” conclude l’autore. “Cercavo un partner che non si limitasse a pubblicare, ma che costruisse un piano concreto per far arrivare il mio libro alle persone giuste. Per questo ho scelto Bruno Editore”.

