Marina Argenti, Disegna La Trasformazione: il Bestseller su come rivoluzionare la propria vita grazie alla Neurografica

Milano, 30.09.2025 – Raggiungere uno stato di benessere psicofisico duraturo è il sogno di molti di noi. Peccato che troppo spesso ci troviamo a vivere un’esistenza che semplicemente non ci appartiene, allontanandoci sempre più dalla nostra vera essenza. La buona notizia è che, con la Neurografica, sbloccare il proprio potenziale creativo è realmente possibile.

Per tutti coloro che desiderano evolversi sia dal punto di vista personale che da quello professionale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Marina Argenti “DISEGNA LA TRASFORMAZIONE. Come Intraprendere Un Percorso Creativo Con La Neurografica Per Raggiungere Il Benessere E La Crescita Personale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per tracciare una nuova direzione per la propria vita in maniera consapevole.

“Il mio libro guida il lettore a connettersi con sé stesso attraverso il disegno, superando blocchi emotivi e mentali e scoprendo nuove prospettive di crescita personale e professionale” afferma Marina Argenti, autrice del libro. “Attraverso esercizi pratici e approfondimenti vari, mostra come il disegno possa generare nuovi percorsi neuronali, favorendo cambiamenti profondi tanto nella vita quotidiana quanto nel lavoro”.

Come afferma la stessa Marina Argenti, il disegno non è solo un’attività creativa, ma un potente strumento per creare nuove connessioni tra mano, mente e cervello. Attraverso il metodo neurografico descritto nel libro, il lettore impara a trasformare problemi in soluzioni, aprendo nuovi percorsi di crescita personale e professionale, grazie alla creazione consapevole di disegni che rispecchiano il suo mondo interiore.

“Con questo testo l’autrice condivide al grande pubblico un metodo straordinario finalizzato alla crescita e al benessere personale: la Neurografica” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo strumento, attraverso la combinazione di arte e neuroscienze, aiuta a far emergere il proprio potenziale creativo dando inizio a un processo di trasformazione della propria vita”.

“Ho deciso di pubblicare il mio libro con Giacomo Bruno per la sua grande esperienza in campo editoriale” conclude l’autrice. “La professionalità e la competenza del team Bruno Editore è una garanzia di qualità e affidabilità. Sono pertanto certa che il mio manuale raggiungerà un vasto numero di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4mWLEip

Marina Argenti, nata nel 1959 in provincia di Mantova, è dottoressa in Storia dell’Arte/artiterapie con un master in MusicArterapia. Artista intuitiva e facilitatrice di SoulCollage, nutre una grande passione per le arti in tutte le sue forme e può contare su oltre 30 anni di esperienza nella formazione e nei laboratori artistici ed espressivi. Istruttrice certificata di Neurografica, Marina ha fatto del prendersi cura dell’artista interiore la sua missione, accompagnando le persone a far emergere il proprio potenziale creativo. Social network: https://www.facebook.com/marina.argenti/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.