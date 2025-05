Mario Arcidiacono, Retrofitting Alberghiero: il Bestseller su come trasformare un hotel nel principale punto di riferimento del mercato

Milano, 23.05.2025 – Il settore dell’hotellerie è da sempre uno dei più competitivi del mercato. Come se non bastasse, la presenza di nuovi competitor sempre più aggressivi, non fa altro che rendere questo settore a rischio di perdita di competitività. La buona notizia, tuttavia, è che valorizzare il proprio patrimonio immobiliare e raggiungere l’eccellenza è possibile. Tutto sta nel seguire pochi semplici passi.

Per tutti quegli albergatori e investitori immobiliari che desiderano rivoluzionare il destino della propria struttura ricettiva ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Mario Arcidiacono “RETROFITTING ALBERGHIERO. Guida Per Albergatori E Investitori Per Trasformare Hotel Obsoleti In Asset Di Valore Per Il Turismo Del Futuro”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare il proprio hotel in un autentico punto di riferimento nel mercato dell’ospitalità contemporanea.

“Il mio libro esplora il processo consolidato delle strategie più efficaci per il Retrofitting Alberghiero: dall'analisi dello stato di fatto alla progettazione mirata, dall’ottimizzazione degli investimenti fino alla creazione di valore reale e duraturo” afferma Mario Arcidiacono, autore del libro. “La mia è una roadmap pratica per trasformare ogni hotel, o complesso immobiliare alberghiero, in un motore di competitività e successo”.

Secondo l’autore, analizzare gli asset esistenti con uno sguardo progettuale, tecnologico e di mercato, intervenendo in modo mirato per rigenerare ogni struttura secondo criteri di sostenibilità, redditività e differenziazione competitiva, è fondamentale per innovare tutto il valore intrinseco nascosto e proiettarlo nel successivo ciclo di vita che attende la struttura alberghiera.

“Mario Arcidiacono si rivolge a chi desidera rigenerare e valorizzare le strutture ricettive esistenti, siano esse imprese, gestori, proprietari o investitori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Dalla lettura del libro emerge chiaramente che ogni hotel o complesso immobiliare alberghiero può davvero rinascere e diventare un punto di riferimento di eccellenza, sostenibilità e innovazione nel mercato globale dell'ospitalità”.

“Ho scelto Bruno Editore perché rappresenta un'eccellenza nell'editoria specializzata nella crescita personale e professionale” conclude l’autore. “Cercavo un partner editoriale capace di valorizzare contenuti tecnici ad alto impatto e di supportare la missione di innovare il settore turistico attraverso conoscenza e azione, come concretizzato in questo mio libro. Posso affermare di averlo trovato in Giacomo Bruno”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/43ork1I

Mario Arcidiacono è architetto, project manager, con oltre 15 anni di esperienza nel real estate, nella digital transformation e nella gestione strategica aziendale. Laureato in Architettura presso La Sapienza di Roma, ha completato un Master in Gestione Dei Patrimoni Immobiliari, una Laurea Specialistica in Pianificazione Territoriale e un Executive MBA a Tor Vergata. Certificato Lean Six Sigma Green Belt, ISIPM Project Manager e OpenExO Coach, è esperto in metodologie esponenziali per la crescita aziendale. Nel 2018 fonda ArchiGEO3 Società Benefit SRL, società innovativa in ambito ConTech e PropTech. Dal 2021 si occupa di valorizzazione e retrofit sostenibile per un primario gruppo alberghiero nazionale. Innovation Manager certificato, ha partecipato all’Executive Program della Singularity University, contribuendo a portare in Italia il pensiero esponenziale del business. Docente integrativo e cultore della materia, affianca alla carriera lavorativa la passione per il mare e la subacquea, ispirandosi a uno stile di leadership dinamico e orientato all’innovazione.

Per info: www.archigeo3.eu

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi