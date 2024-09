Matteo Sassone: “Come dimagrire quando una dieta non basta”

Roma, 9 settembre 2024. L'80 per cento delle persone, spiegano ricerche internazionali, riprendono il proprio peso dopo un anno dalla fine della dieta cui si sono sottoposti e del restante 20 per cento il 90 per cento lo fa un due anni: "Questo dimostra -afferma Matteo Sassone, mental coach e semplificatore del dimagrimento- che il fallimento è globale e nessuno deve sentirsi colpevole di non essere riuscito a dimagrire definitivamente". "Ti è mancata la forza di volontà", "Non sei stato costante", "Potevi impegnarti di più" sono, per questo motivo, frasi da eliminare e riporre in soffitta: "Se nessuno -continua Sassone- riesce a dimagrire in maniera definitiva con un semplice calcolo calorico e neanche con la dieta più equilibrata, o se in pochissimi mantengono i risultati ottenuti, vuol dire che non è la capacità delle persone a mancare ma lo è l'assenza di strumenti adeguati".

Il metodo messo a punto da Sassone si chiama No Diet e si basa sul potere delle semplici cose. Quelle che vanno oltre una dieta e che partono dalla mente: “Si rivolgono a me - sottolinea Sassone - uomini e soprattutto donne, con decine e decine di tentativi alle spalle, che si trovano in una situazione di forte sovrappeso o fame nervosa, pensano di averle provate tutte e che con le diete non hanno risolto, ma hanno solo trascinato la situazione e spesso peggiorato il loro rapporto col cibo. Spiego loro che non hanno alcun tipo di colpa e gli ricordo inoltre che l'obiettivo lo si può raggiungere legando i bisogni della persona alla persona stessa, insegnandogli a scegliere da soli, anziché ricevendo imposizioni o soliti consigli”. Un percorso di cambiamento mentale che poi porta a perdere peso in maniera importante e definitiva: "Con orgoglio -afferma Sassone- aiuto dietologi e nutrizionisti che si vogliono distinguere dai loro colleghi e aiutare in maniera più completa e duratura i loro pazienti, che troppo spesso hanno abbandonato quella dieta e troppo spesso hanno ripreso peso

Da 10 a 70 chili persi con una proiezione che va oltre i dieci anni. Salvatore Murru è un medico anestesista e rianimatore che, nonostante le sue competenze, vive, sin da bambino, una condizione di obesità grave. Decisivo l'incontro, nel 2014, con il metodo No Diet che gli ha permesso di perdere, in meno di un anno, 30 chili e di mantenere il risultato: "Tutto merito -scrive in una recensione- del cambiamento di mentalità che determina la libertà di essere e la possibilità di diventare decisori di uno stile di vita che porta alla felicità". "Le parole del professor Murru -dice Sassone- spiegano bene il senso del mio metodo che non chiede sacrifici ma un click nella mente e nell'anima con lo scopo di riprendersi in mano la propria vita. E la cosa stupefacente -conclude Sassone- è che chi oggi quei risultati li ha ottenuti è diventato un esempio per altri che avevano perso le speranze, questo è il vero potere che hanno le persone".

Per informazioni:

https://www.metodonodiet.it/home-MatteoSassone