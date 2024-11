Medical Service apre in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. La CEO Modaffari:<< assistenza sanitaria domiciliare a 360° >>

Roma , 28/11/2024 . Medical Service Consulting , marchio europeo di assistenza sanitaria domiciliare integrata apre nuove sedi in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Forte del successo ottenuto in numerose regioni italiane, << la società ha deciso di ampliare il proprio Raggio di azione al fine di Tutelare ed offrire servizi sanitari di qualità ma soprattutto di dare risposte alle varie richieste della popolazione che per una visita specialistica di routine devono attendere mesi >> afferma la Responsabile Nazionale Maria Modaffari.Ma la Medical non offre solo questo , dà la possibilità di poter usufruire di un servizio di assistenza infermieristica specializzata ,OSS H24 , visite specialistiche a domicilio , servizio badante , ECG portatile, Esami diagnostici domiciliari, analisi cliniche a domicilio, telesoccorso, telecardiologia, vendita e/o noleggio ausili per disabili , prevenzione e screening, servizio di trasporto in ambulanza ed elisoccorso, consegna farmaci a domicilio . I servizi sono a pagamento ma possono essere offerti anche in convenzione con enti in modalità gratuita . Per info e date apertura nuoveaperture@assistenzasanitariadomiciliare.it

Ufficio stampa Medical Service

ufficiostampa@assistenzasanitariadomiciliare.it