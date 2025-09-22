Medici internazionali visitano la sede centrale di Smartee e si scambiano approfondimenti sull'ortodonzia di nuova generazione

SHANGHAI, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha accolto presso la sua sede centrale di Shanghai e gli stabilimenti di produzione digitale una delegazione di specialisti in ortodonzia provenienti da Europa e Asia. La visita ha unito lezioni avanzate sul riposizionamento mandibolare, visite cliniche e scambi culturali, evidenziando come le innovazioni di Smartee, dalle soluzioni di riposizionamento mandibolare ai sistemi ortodontici pediatrici, stiano plasmando l'assistenza ortodontica di nuova generazione.

Migliorare la pratica clinica con il riposizionamento mandibolare invisibile

Durante una sessione accademica presso la sede centrale di Smartee, i medici ospiti hanno sondato il protocollo di riposizionamento mandibolare GS, un approccio basato su allineatori trasparenti utilizzato nella gestione dei casi scheletrici di Classe II.

La Dott.ssa Camilla Molinari dall'Italia ha descritto la sua esperienza nell'applicazione delle soluzioni Smartee e l'impatto clinico:"Ho iniziato a utilizzare i prodotti per allineatori trasparenti Smartee GS circa un anno e mezzo fa, in particolare i modelli S8-SGTB e S8-SGHB. GS ha cambiato il mio modo di trattare i casi di morso profondo, in particolare le malocclusioni di Classe II. Ha trasformato non solo il modo in cui diagnostichiamo e pianifichiamo i casi, ma anche il modo in cui concepiamo l'ortodonzia da una prospettiva sia tecnologica che biomeccanica".

Soluzioni pediatriche e per adolescenti: cura orientata alla crescita con un design coinvolgente

Un altro aspetto importante affrontato durante la visita è stato il trattamento dei pazienti in età evolutiva. La Dott.ssa Erica Barina dall'Italia ha sottolineato il valore clinico ed emotivo di Smartee Teen:"Come esperta in ortodonzia, ho provato diversi marchi, ma Smartee Teen è unico. Il legame con la Disney motiva i bambini e favorisce la loro collaborazione. Dal punto di vista clinico, Smartee Teen va oltre i problemi dento-alveolari e supporta la terapia scheletrica: ad esempio, possiamo combinare l'allineatore con una maschera facciale, consentendo di iniziare prima il trattamento".

Dalla Thailandia, il dott. Kurupin ha condiviso un entusiasmo simile:"Due mie pazienti hanno scelto la versione Elsa e se ne sono innamorate subito. Bambini e genitori sono entusiasti non appena vedono la confezione. E, se a loro piace, sono molto più collaborativi. La confezione giocosa fa davvero la differenza".

Costruire ponti attraverso l'innovazione e la cultura

Oltre alle sessioni tecniche, la delegazione ha visitato il centro di produzione di Smartee e ha potuto scoprire alcuni aspetti della cultura di Shanghai, sottolineando come il dialogo internazionale supporti l'evoluzione dell'assistenza ortodontica.

Smartee continuerà a collaborare con i medici di tutto il mondo, sviluppando soluzioni ortodontiche digitali incentrate sul paziente che migliorino l'efficienza, la prevedibilità e il comfort del trattamento in tutte le fasce d'età.

