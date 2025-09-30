Mercoledì 1° ottobre “Le ali sonore della Sapienza”, evento radiofonico per il Festival del Podcasting

Roma, 30 settembre 2025 - Mercoledì 1° ottobre dalle ore 15.30 alle 17.30 la web radio ufficiale della Sapienza Università di Roma RadioSapienza (attraverso il sito www.radiosapienza.net e sul proprio canale Twitch) trasmetterà in diretta l'evento radiofonico “Le ali sonore della Sapienza. Il podcast nella valorizzazione della produzione scientifica e della terza missione dell’università”. L'iniziativa fa parte del ricco programma dell'edizione 2025 del Festival del Podcasting, organizzato da Podstar.

"Le ali sonore della Sapienza" - condotto da Mihaela Gavrila, professoressa Sapienza e responsabile scientifica di MediaLab/RadioSapienza, e Andrea Pranovi, station manager di RadioSapienza – sarà incentrato sul ruolo del podcast in ambito universitario, raccontando progetti e testimonianze che hanno valorizzato la conoscenza e il public engagement dell'Ateneo, partendo dalle esperienze di podcast realizzati per diffondere la produzione scientifica e culturale accademica. Docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, studentesse e studenti illustreranno alcuni esempi di podcast prodotti da RadioSapienza e da altre radio del circuito RadUni - Associazione Italiana dei Media e degli Operatori Radiofonici Universitari realizzati nell'ottica di creare ponti tra le realtà accademiche e i contesti sociali di riferimento.

Nella prima parte della trasmissione interverranno: Fabio Lucidi, prorettore alla Terza e Quarta Missione (Valorizzazione delle Conoscenze) e rapporti con la Comunità Studentesca della Sapienza; Andrea Guiso, vicedirettore con delega alla Terza Missione del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale della Sapienza; Francesca Romana Ciangola, Ministero dell’Università e della Ricerca.

La seconda parte dello speciale vedrà protagonisti due esperti di linguaggio radiofonico: Marino Sinibaldi, giornalista e critico letterario, e Danilo De Biasio, direttore della Fondazione e del Festival Diritti Umani e consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Successivamente saranno approfonditi alcuni esempi di podcast prodotti da RadioSapienza: “Scienze delle merendine”, con l'intervento di Silvia Migliaccio, presidente del Corso di studi in Scienze, culture e politiche gastronomiche per il benessere alla Sapienza; “Sapienza 1938. L'applicazione delle Leggi Razziali nella Regia Università 'La Sapienza'” con Federico Goddi, professore Sapienza; “Dentro lo spettro”, dedicato alla sensibilizzazione sull'autismo, con Siria Di Maria, laureata del Master SPG Sapienza e co-autrice del podcast; “Disegno+Smartphone=Musica”, illustrato da Enrico Tronci, direttore del Dipartimento di Informatica della Sapienza, e Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano; “StorieSaD”, incentrato sul sostegno a distanza, presentato dal presidente del ForumSaD Vincenzo Curatola. Inoltre, porteranno il loro contributo alcuni/e rappresentanti delle emittenti radiofoniche universitarie F2 Radio Lab (Università degli Studi di Napoli Federico II) e Cube Radio (Istituto Salesiano Universitario di Venezia e Verona), entrambe appartenenti al circuito RadUni.

Nella parte conclusiva de "Le ali sonore della Sapienza" sarà ospite Christian Ruggiero, professore Sapienza e responsabile scientifico di MediaLab/RadioSapienza. Durante la trasmissione saranno mandati in onda diverse clip contenenti estratti dei podcast presi in esame.

L'evento si rivolge a pubblici diversificati, dagli accademici e gli addetti ai lavori, alla platea studentesca, ai giornalisti e all'opinione pubblica più in generale. La trasmissione sarà disponibile anche on demand, già dalle ore successive alla messa in onda in diretta, sui canali YouTube e Spotify di RadioSapienza.

Contatti:

Immediapress

Per informazioni:

Andrea Pranovi

Mail: andrea.pranovi@gmail.com

