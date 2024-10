Merito, professioni e imprese: il sano del made in Italy premiato a Washington DC la settimana italiana di E-novation negli Stati Uniti

18 OTTOBRE 2024 | “Cafe Milano” 3251 Prospect St NW | Washington - DC

Roma, 17 ottobre 2024 - “Abbiamo raggiunto l’undicesima edizione per il Premio Eccellenza Italiana, organizzato dalla Fondazione E-novation - dichiara il Presidente Massimo Lucidi - che in questi anni ha sviluppato una serie di appuntamenti collaterali tra New York e Washington DC, diventati una formidabile occasione di "soft power" per le relazioni transatlantiche”.

In occasione del Premio Eccellenza Italiana che si tiene nella Capitale a data fissa (nel week end della settimana che apre lunedì a New York con la Columbus Parade sulla Quinta Strada, dopo la Messa nella Cattedrale di St. Patrick, la casa degli Italiani emigrati sin dall’Ottocento), la Fondazione rinnova tutto il senso del Valore dell'italianità, offrendo degli incontri di Networking e Netreputation per rinsaldare i già stretti rapporti con le Comunità italo americane e puntare dritto agli Italian Lovers, che amano il Bel Paese (prescindendo dalla Legacy e dalla Heritage), l'Italian Life Style. E lo si fa da anni assieme ad Amy Riolo, la straordinaria scrittrice, autrice e personaggio televisivo che ha scelto di essere Ambassador di Italianità per tanti marchi e prodotti ma pure culture e abitudini mediterranee nella terra di adozione della sua Famiglia, venuta da Crotone. Amy Riolo ha tenuto vivo il Premio durante gli anni del Covid, assicurando la partecipazione della famiglia americana alle Eccellenze Italiane; tanto che nella Capitale è molto atteso il workshop "l'importanza della dieta mediterranea per il consumatore americano" in corso di svolgimento presso l'azienda "Marra Forni" nella Washington DC area, in Maryland.

In realtà, sono proprio questi incontri mirati a dare la cifra dell'impegno della Fondazione nel costruire contenuti e relazioni di valore: in collaborazione con l'Arcidiocesi di New York si sono svolte “Le Giornate Internazionali della Libertà”: martedì dopo i riti del Columbus Day, nella Parish House della Cattedrale di St. Patrick si sono incontrati con Massimo Lucidi e don Luigi Portarulo, tra gli altri, il direttore generale di Assoimpredia Alberto Patruno, il Presidente di Asmef Salvo Iavarone, il responsabile della Italian Excellence Delegation della Fondazione E-novation, Armando Lanza, l'imprenditrice Adriana Sartor, e alcuni vincitori del Premio 2024, il banchiere Michele Albanese, il consulente internazionale Giovanni Sabetti a capo dell'omonimo gruppo con l'antropologo Karl Wolfsgruber.

Un riconoscimento speciale sarà consegnato a don Luigi Portarulo sacerdote italiano a New York, “presidio di Eccellenza e Sostenibilità”, che sono le parole guida per l'azione della Fondazione. Con l'annuncio dei premiati dei giorni scorsi si completa così l'elenco dei vincitori all'edizione numero 11 sempre nella splendida cornice del Cafè Milano, a Georgetown dove il Premio nacque nel 2014, grazie al sostegno del patron Franco Nuschese.

Elenco premiati 2024:

Giuseppe Antoci

"Nemico" della mafia

Presidente ad honorem Fondazione Antonino Caponnetto

già Presidente del Parco dei Nebrodi

Frank Caprio

già Giudice e Capo del tribunale di Providence

Città nel Rhode Island | USA

Michele Albanese

Direttore Generale di Banca

BCC | Montepruno – Italy

Giovanni Sabetti

Consulente Internazionale | Imprenditore

Claudio Pagliara

Giornalista RAI | Corrispondente New York

Muller Fabbri

Scienziato | Professore

George Washington University

Francesco Javarone

Manager Luxottica

Karl Wolfsgruber

Antropologo

Francesca Casazza

Direttrice Italian Cultural Society | Washington DC

Chef Roberto Grazioli

Villa Firenze | Washington DC

Piero Graus

Editore

Francesca Ballali

Europrogettista Senior

"A modo mio" | Arlington, VA

Pizzeria e ristorante italiano a Washington DC

Impero Wines

Roberto D'Onofrio | Springfield - VA

Importatore vini italiani

Don Luigi Portarulo

Prete degli italiani di Manhattan

Cattedrale di San Patrizio | New York

Gianmarco Chiocci

Giornalista RAI | Direttore TG1

Gianluca Bartolini

Fondatore e Presidente ad honorem

ASSO.IMPRE.DI.A.

Pascal Vicedomini

Giornalista | Produttore cinematografico

Maura Delpero

Regista e sceneggiatrice italiana

Cinzia Tedesco

Cantante

Ferdinando Mastrovito

Lake Ranch | SD USA

Sal Da Vinci

Cantante | Attore

Al termine della Cerimonia di premiazione, Massimo Lucidi partirà per un tour tra le Comunità italiane negli Stati della Florida, Colorado, South Dakota, Texas, Illinois, Maine portando peraltro la Targa vincitore 2024 a Ferdinando Mastrovito a Hulett in Wyoming.

