Milano, Malena Mazza porta la fotografia nel design con la mostra “Piatti d’Artista”

Malena Mazza a Milano: la mostra “Piatti d’Artista” tra fotografia, arte e design

Dal 5 novembre 2026 al 6 gennaio 2027 allo Spazio Neutro di Milano, la fotografa e artista Malena Mazza presenta un progetto in collaborazione con Siodesign, dove la fotografia diventa materia e oggetto di design.

Milano, 26 ottobre 2026 – La fotografia supera i confini dell'immagine e si trasforma in arte e design. Dal 5 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, lo Spazio Neutro di Milano ospita Piatti d’Artista – Dalla fotografia alla materia: l’immagine si fa opera, la nuova mostra di Malena Mazza, fotografa e artista visiva di fama internazionale.

Un progetto che segna una nuova fase della ricerca artistica di Mazza, in cui le immagini fotografiche prendono forma su marmo, ceramica e vetro, dando vita a opere che uniscono fotografia d’autore, arte contemporanea e design.

Al centro della mostra Piatti d’Artista la collaborazione tra Malena Mazza e Siodesign, da cui nasce la collezione Donna e Cibo. Un dialogo creativo tra fotografia e design ceramico che trasforma il piatto da oggetto quotidiano a opera d’arte.

Attraverso immagini ironiche e provocatorie, la collezione esplora il rapporto tra cibo, desiderio e identità femminile, temi ricorrenti nella produzione artistica di Mazza.

La mostra riunisce piatti d’artista, immagini su marmo e una selezione di fotografie originali dedicate al mondo del cibo e all'universo femminile.

Le opere mettono in relazione la fotografia nella sua forma originaria con la sua trasformazione in oggetto, proponendo una riflessione sul rapporto tra immagine, materia e design contemporaneo.

Malena Mazza, una carriera internazionale tra moda e arte

Bolognese di origine e milanese d'adozione, Malena Mazza ha costruito un percorso artistico internazionale tra fotografia, moda e arte contemporanea.

Le sue opere sono state presentate in importanti istituzioni, tra cui la Triennale di Milano e il Pérez Art Museum di Miami, oltre che in fiere internazionali come Art Basel e MIA Photo Fair, dove nel 2023 ha ricevuto il Premio Mediolanum.

Il progetto sarà presentato anche a Padova, dall'11 al 16 novembre 2026, nell'ambito della Fiera di Malena Mazza.

La mostra Piatti d’Artista – Malena Mazza x Siodesign inaugura giovedì 5 novembre 2026, dalle ore 18.00 alle 22.00, presso lo Spazio Neutro, in Via Fontana 12 a Milano, e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2027.

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