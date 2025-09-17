Minsait e Intercope firmano un'alleanza globale per soddisfare i prossimi requisiti normativi e modernizzare i sistemi di pagamento a2a

Questo accordo offre una soluzione che consente agli istituti di soddisfare i requisiti dell'Eurosistema e dell'infrastruttura SWIFT per le scadenze del 2025 e del 2026

La collaborazione unisce la profonda conoscenza di Minsait del mercato e le sue piattaforme bancarie end-to-end con la tecnologia BOX Messaging Hub di Intercope

Grazie all’integrazione di BOX, Minsait potrà fornire ai propri clienti una gestione centralizzata, scalabile e interoperabile della messaggistica finanziaria su più reti riducendo i tempi di implementazione e i costi operativi

Entrambe le soluzioni sono modulari e flessibili, il che garantisce alle entità una capacità di adattamento agile alle nuove normative e alle esigenze aziendali

L’accordo è già operativo in Europa e America Latina, aree in cui Minsait vanta una forte presenza e una profonda conoscenza delle dinamiche dei mercati locali

Roma, 17 settembre 2025 – Minsait (Gruppo Indra) ha siglato un accordo globale con Intercope, società indipendente di software con oltre 40 anni di esperienza nelle soluzioni di messaggistica finanziaria. Questa collaborazione combina le piattaforme bancarie di Minsait con la tecnologia BOX Messaging Hub di Intercope, creando un'offerta congiunta di alto valore per gli istituti finanziari che desiderano modernizzare e semplificare la propria infrastruttura di messaggistica.

Grazie all’integrazione di BOX, Minsait potrà fornire ai propri clienti una gestione centralizzata, scalabile e interoperabile della messaggistica finanziaria su più reti — tra cui SWIFTNet, SIAnet ed EBICS — riducendo i tempi di implementazione e i costi operativi. La soluzione congiunta consente alle banche di accelerare la trasformazione digitale, rafforzare la resilienza operativa e conformarsi con le prossime tappe fondamentali dell'Eurosistema e SWIFT: CBPR+ il 22 novembre 2025, doppia connessione Target nel marzo 2026 e separazione di IPLA e SIL il 30 giugno 2026.

"Questa alleanza nasce con l'obiettivo di creare un ecosistema interoperabile e pronto a rispondere alle nuove esigenze del settore finanziario globale. Grazie all'integrazione nativa tra le nostre piattaforme e la tecnologia BOX di Intercope, Minsait è in grado di offrire alle istituzioni finanziarie una consulenza completa per la trasformazione digitale, con un'offerta di soluzioni solide, flessibili e end-to-end", ha dichiarato Roberto Scorzoni, Direttore del mercato Financial Services di Minsait in Italia.

Accelerare la trasformazione attraverso l’Integrazione

Il BOX Messaging Hub offre un motore di orchestrazione indipendente dal formato, che gestisce in maniera intelligente l’instradamento dei messaggi, la gestione delle eccezioni e l’interoperabilità tra diverse infrastrutture. Con il supporto multi-entità e multi-regione, BOX rappresenta la soluzione ideale per le organizzazioni bancarie complesse che intendono semplificare i sistemi di legacy e prepararsi a un futuro multi-rete.

La partnership si inserisce nel portafoglio esistente di soluzioni di banking transazionale di Minsait:

mPayCT – Gestione dei pagamenti mTrade – Trade finance mIB – International Banking

Tutte e tre le piattaforme sono nativamente integrate con BOX, garantendo un’implementazione agevole che consenta un più rapido time-to-market e una maggiore efficienza operativa.

“Collaborare con Minsait rafforza la nostra missione condivisa di semplificare e modernizzare la messaggistica finanziaria per le istituzioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Reinhart Laumer, Fondatore & Presidente, Intercope. “Insieme stiamo creando un ecosistema interoperabile che consente alle banche di gestire più reti e circuiti di pagamento attraverso un’unica soluzione integrata, rendendo le loro operazioni a prova di futuro e supportandone la crescita a livello globale”.

Portata globale con competenza locale

L’accordo è già operativo in Europa e America Latina, regioni in cui Minsait possiede una forte presenza e una profonda comprensione delle dinamiche dei mercati locali. Come parte dell’alleanza, Minsait supporterà la localizzazione, lo sviluppo e l’evoluzione continua di BOX nei Paesi in cui opera, offrendo ai clienti servizi completi di consulenza e implementazione.

Questa partnership si inserisce inoltre nella strategia di Minsait volta a promuovere soluzioni aperte, scalabili e orientate al valore, che stimolino l’innovazione nei pagamenti e favoriscano la visione dell’open finance.

Intercope

Intercope (www.intercope.com) è un fornitore di fiducia di soluzioni di messaggistica finanziaria con oltre quattro decenni di esperienza. Il suo prodotto di punta, BOX Messaging Hub, consente alle istituzioni finanziarie di semplificare gli ambienti di messaggistica collegando più reti e sistemi di back-office attraverso una piattaforma unica e scalabile. Intercope serve grandi istituzioni finanziarie, banche centrali e service bureau a livello globale, supportandoli nel soddisfare le sfide normative, operative e strategiche in un panorama finanziario in rapida evoluzione.

Minsait

Minsait (www.minsait.com) è la società del Gruppo Indra di riferimento nei nuovi ambienti digitali e nelle tecnologie di frontiera. Altamente specializzata, con una profonda esperienza nel business digitale avanzato e una solida conoscenza dei settori industriali, Minsait può contare sul talento multidisciplinare di migliaia di professionisti in tutto il mondo. È all’avanguardia nella nuova digitalizzazione, con competenze distintive in ambiti come intelligenza artificiale, cloud, cybersicurezza e altre tecnologie trasformative. In questo modo, accelera lo sviluppo del business e genera un impatto concreto sulla società, grazie a un’offerta di servizi digitali ad alto valore aggiunto, soluzioni connesse su misura per tutti i settori di attività e partnership con i principali attori del mercato.

In Italia Minsait conta circa 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli e Bari.

Indra Group

Indra Group è una holding che promuove il progresso tecnologico e che comprende Indra, azienda leader a livello mondiale nei settori della difesa, del traffico aereo e dello spazio, e Minsait, leader nella trasformazione digitale e nelle tecnologie informatiche in Spagna e in America Latina. Il Gruppo Indra guida un futuro più sicuro e connesso attraverso soluzioni innovative, relazioni di fiducia e i migliori talenti. La sostenibilità è parte integrante della sua strategia e cultura, per rispondere alle sfide sociali e ambientali presenti e future. Nel 2024, il Gruppo Indra ha registrato un fatturato di 4.843 milioni di euro, una presenza locale in 49 Paesi e operazioni commerciali in più di 140 Paesi.

Contatti:

Immediapress

Ufficio Stampa

Alessandro Anziano

aanziano@minsait.com

+39 3423470119

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.