Mister Shopper: cresce la domanda di shopper personalizzate, il packaging diventa leva di branding per eventi e aziende

Napoli, 10 Novembre 2025– È boom di richieste per le shopper personalizzate: aziende, brand e organizzatori di eventi scelgono sempre più spesso questo strumento come elemento chiave di branding e comunicazione fisica. A confermarlo è Mister Shopper , tra i principali distributori italiani nel settore e punto di riferimento per la vendita di shopper personalizzate, che segnala un incremento significativo degli ordini nel periodo autunnale, in vista delle fiere e delle campagne natalizie.

“Negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita costante della domanda, sia da parte delle aziende che dei retailer,” dichiara il team di Mister Shopper. “Le shopper sono diventate un vero strumento di visibilità e fidelizzazione: uniscono estetica, praticità e durata, trasformandosi in un media a tutti gli effetti.”

Il packaging come strumento di comunicazione

Il successo delle shopping bag personalizzate rispecchia un trend consolidato nel marketing moderno: il packaging come estensione dell’identità aziendale.

Le borse brandizzate non vengono più considerate semplici gadget, ma strumenti tecnici di branding, studiati per garantire coerenza visiva e impatto comunicativo.

Le shopper distribuite da Mister Shopper rispondono a standard elevati di qualità e funzionalità. Ogni modello è selezionato in base al contesto d’uso: fiere, meeting, eventi aziendali o retail.

La scelta dei materiali – TNT, carta kraft, rPET o cotone – consente di calibrare il prodotto su obiettivi diversi: sostenibilità, prestigio o convenienza.

“Le aziende chiedono sempre più spesso un prodotto che sia rappresentativo della loro immagine e dei loro valori,” spiegano da Mister Shopper.

“La differenza oggi la fa la progettazione tecnica: resistenza dei materiali, comfort dei manici, precisione della stampa. Dettagli che incidono direttamente sulla percezione del brand.”

Cresce la richiesta di qualità e personalizzazione

Tra i formati più richiesti, le shopper bag personalizzate in TNT restano le più versatili, ideali per eventi e fiere, mentre aumenta l’interesse per le borsine personalizzate in carta premium, considerate più eleganti e in linea con le politiche green di molte aziende.

Cresce anche la domanda di shopper in cotone o rPET, materiali riciclati e lavabili che permettono un riutilizzo prolungato, in linea con i principi della comunicazione sostenibile.

Dal punto di vista tecnico, Mister Shopper offre diverse modalità di stampa – serigrafia, offset, digitale e stampa a caldo – per garantire risultati professionali e cromaticamente stabili nel tempo.

Dalla fiera all’ufficio: un investimento di lungo periodo

Le shopper personalizzate si confermano uno dei pochi strumenti di marketing capaci di unire funzionalità e visibilità duratura.

Ogni borsa diventa un mezzo pubblicitario mobile, capace di viaggiare tra fiere, uffici e città, generando esposizione spontanea e rafforzando il ricordo del brand.

“Una shopper non finisce il suo ciclo di vita alla consegna,” affermano dal team Mister Shopper. “Quando è realizzata con qualità, continua a promuovere il marchio per settimane o mesi. È un investimento in visibilità tangibile, a basso impatto e ad alto rendimento.”

Mister Shopper: la piattaforma di riferimento per la fornitura online

Con una piattaforma e-commerce dedicata alla vendita di shopper personalizzate online, Mister Shopper semplifica il processo d’acquisto per aziende e professionisti, offrendo preventivi immediati, assistenza personalizzata e un catalogo costantemente aggiornato.

La missione dell’azienda è supportare ogni cliente nella scelta della shopper più adatta, unendo consulenza tecnica e attenzione al dettaglio.

“La forza del nostro servizio è nella combinazione tra esperienza, assistenza e rapidità,” sottolineano i referenti del brand.

“Offriamo soluzioni pronte e personalizzabili per ogni tipo di esigenza, garantendo qualità e tempi di consegna affidabili anche nei periodi di maggiore richiesta.”

Un settore in evoluzione

Con l’aumento degli eventi aziendali e delle attività promozionali nel periodo autunnale e pre-natalizio, il mercato delle shopper bags personalizzate continua a espandersi.

Le aziende puntano su prodotti che non solo completano l’esperienza d’acquisto, ma diventano parte integrante della strategia di comunicazione visiva.

“Il futuro del packaging sarà sempre più esperienziale,” conclude il team Mister Shopper. “Le aziende vogliono raccontarsi anche attraverso gli oggetti che consegnano. E noi siamo qui per rendere possibile questa narrazione.”

