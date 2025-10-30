circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

Moby e Toremar aprono le prenotazioni per l’estate 2026

30 ottobre 2025 | 11.08
LETTURA: 1 minuti

Livorno, 30 ottobre 2025 – L’estate 2025 sembra non voler finire, con giornate ancora baciate dal sole e spiagge che invitano a godersi gli ultimi tuffi di stagione. Ma con Moby e Toremar è già tempo di pensare alla prossima: sono state aperte ufficialmente le prenotazioni per le traversate 2026 tra la terraferma e la splendida Isola d’Elba.

Come da tradizione, Moby e Toremar garantiscono i collegamenti più capillari e affidabili verso l’Elba, grazie a una flotta di traghetti e mezzi veloci in partenza da Piombino verso i tre porti dell’isola – Portoferraio, Rio Marina e Cavo – e viceversa.

Durante la stagione estiva, la frequenza delle partenze si intensifica fino a creare una rete di collegamenti marittimi continua, con decine di corse giornaliere che assicurano un flusso continuo tra la Toscana continentale e l’isola.

Torna anche l’esclusivo servizio “Parti Prima”, pensato per chi ama viaggiare in libertà: chi sceglie questa formula può anticipare la propria partenza e imbarcarsi sul primo traghetto disponibile – compatibilmente con i posti a bordo – evitando lunghe attese in banchina.

Con Moby e Toremar, il ponte per l’Elba resta aperto tutto l’anno: un servizio che unisce la praticità del viaggio quotidiano con la magia del mare e della vacanza.

Contatti:
Immediapress
Ufficio Stampa Moby
Massimiliano Lussana
massimiliano.lussana69@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
prenotazioni traghetti Isola d'Elba servizio marittimo vacanza
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza