Moby e Toremar aprono le prenotazioni per l’estate 2026

Livorno, 30 ottobre 2025 – L’estate 2025 sembra non voler finire, con giornate ancora baciate dal sole e spiagge che invitano a godersi gli ultimi tuffi di stagione. Ma con Moby e Toremar è già tempo di pensare alla prossima: sono state aperte ufficialmente le prenotazioni per le traversate 2026 tra la terraferma e la splendida Isola d’Elba.

Come da tradizione, Moby e Toremar garantiscono i collegamenti più capillari e affidabili verso l’Elba, grazie a una flotta di traghetti e mezzi veloci in partenza da Piombino verso i tre porti dell’isola – Portoferraio, Rio Marina e Cavo – e viceversa.

Durante la stagione estiva, la frequenza delle partenze si intensifica fino a creare una rete di collegamenti marittimi continua, con decine di corse giornaliere che assicurano un flusso continuo tra la Toscana continentale e l’isola.

Torna anche l’esclusivo servizio “Parti Prima”, pensato per chi ama viaggiare in libertà: chi sceglie questa formula può anticipare la propria partenza e imbarcarsi sul primo traghetto disponibile – compatibilmente con i posti a bordo – evitando lunghe attese in banchina.

Con Moby e Toremar, il ponte per l’Elba resta aperto tutto l’anno: un servizio che unisce la praticità del viaggio quotidiano con la magia del mare e della vacanza.

