Modaffari, Federimprese Europa: gemellaggio con imprese negli Emirati Arabi

Roma, 17/01/2025. La presidente nazionale Federimprese Europa , Maria Modaffari ha posto le basi per un accordo con dei consorzi di imprese degli Emirati Arabi Uniti per una collaborazione economica tra le imprese attive nei due Paesi.

<< La Federimprese Europa intende supportare le aziende italiane che intendono allargare il loro business negli Emirati Arabi Uniti, Paese che da sempre ama il Made in Italy in vari settori. Federimprese Europa organizzerà meeting con i nostri delegati negli Emirati al fine di favorire incontri tra gli imprenditori emiratini e italiani per poter sostenere la reciprocità tra i due paesi e l’opportunità di sviluppare business. Riteniamo che avvicinando le economie si avvicinano le culture e aumentano le opportunità di sviluppare intese e costruire rapporti economici e culturali sempre più solidi.

Allo stesso modo affiancheremo le imprese emiratine che vorranno fare business sul nostro territorio tramite uno studio strategico e supporto legale >> afferma soddisfatta la presidente Modaffari.

ufficiostampa@federimpreseuropa.it