MotoGP – Martín-Bagnaia, ora o mai più: il Mondiale si decide a Barcellona Pecco favorito nel weekend ma, su Sisal.it, Jorge a un passo dal primo titolo

Roma, 14 novembre 2024 – Una stagione racchiusa in un weekend. Il Motomondiale 2024 di MotoGP si decide tutto nel Gran Premio di Barcellona, dopo che la Dorna ha spostato la tappa finale da Valencia alla Catalogna. Jorge Martín, attuale leader della corsa iridata, e Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica da due stagioni e unico inseguitore a 24 punti, si giocano la corona nella classe regina in due gare, una lunga e una Sprint. Lo spagnolo della Pramac, a caccia del primo titolo, può gestire il suo vantaggio ma, si sa, la parola gestione non è nelle corde di Jorge. Pecco deve ottenere il massimo, a maggio ha già vinto sui tornanti di Barcellona alla domenica ma è scivolato nella Sprint, e sperare in qualche passo falso dell’avversario. Partiamo dal weekend dove gli esperti Sisal ritengono Bagnaia e la sua Ducati numeri 1 favoriti sia al sabato, a 2,00, che nella gara lunga, dove la quota scende a 1,80. Il centauro di Borgo Panigale arriva da due vittorie consecutive alla domenica, dieci in totale in stagione, ma si ritrova ancora nel ruolo dell’inseguitore perché il pilota iberico ha messo in mostra una regolarità impressionante.

Jorge Martín ha centrato sì solo tre successi di domenica ma ha un ritiro in meno e, nelle ultime quattro tappe, non è mai sceso sotto alla quarta posizione, sia nelle Sprint che nella Gara lunga. Il numero 89 della Pramac parte dietro a Bagnaia tanto al sabato, offerto a 3,00, che alla domenica, in quota a 4,00.

Il terzo incomodo è sempre Marc Márquez, a 6,00, ma attenzione ad Aleix Espargaró che, sui tornanti di Barcellona, ha centrato due successi nella Sprint e uno sulla gara lunga tra 2023 e 2024. Il successo del pilota Aprilia pagherebbe 9 volte la posta.

Lo scenario cambia completamente quando si parla di Mondiale. Jorge Martín è favoritissimo, per gli esperti Sisal, a 1,05 rispetto al 7,50 con cui è in quota Pecco Bagnaia per il terzo titolo consecutivo. Lo spagnolo, a cui bastano 14 punti complessivi nel weekend qualora il pilota italiano facesse doppietta tra sabato e domenica, potrebbe conquistare l’iride già nella Sprint. Ma questi sono discorsi che passano in secondo piano: ancora una volta, l’ennesima e la decisiva in stagione, sarà Jorge contro Pecco per un finale di stagione imperdibile.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa