NAD accelera sull’alta formazione: accreditamenti europei, CFU universitari e un ecosistema che collega impresa, innovazione e nuovi linguaggi del design

Verona–Milano,09/07/ 2025 – In un tempo in cui la formazione nel design non può più limitarsi a “insegnare un mestiere”, ma deve abilitare un pensiero critico, internazionale e capace di guidare il cambiamento, NAD – Nuova Accademia del Design sceglie di alzare ulteriormente l’asticella.

Con l’avvio del processo di accreditamento europeo EABHES, il riconoscimento universitario IUL su due corsi chiave e la nascita di una nuova business unit B2B, NAD consolida il proprio ruolo come ponte tra accademia e industria, tra sperimentazione creativa e solidità metodologica.

Una visione europea per la formazione nel design

Tre corsi – Interior Design, Fashion Design e Graphic Design – sono entrati nel processo di on-going accreditation da parte di EABHES (European Accreditation Board of Higher Education Schools). Si tratta di un passaggio fondamentale, che sottopone i programmi a una rigorosa verifica in ottica ECTS (European Credit Transfer System) e allinea la struttura didattica al Processo di Bologna, comune a tutte le università europee.

Per NAD, questo significa posizionare i propri trienni e bienni come percorsi formativi internazionalmente riconoscibili, trasferibili e comparabili.

Un vantaggio strategico per gli studenti, che potranno proseguire i propri studi all’estero, accedere a master, dottorati, concorsi pubblici internazionali, o candidarsi a stage e opportunità in reti accademiche e professionali transnazionali.

Design, cultura visiva e futuro sostenibile: la proposta formativa di NAD

I tre corsi coinvolti nel processo EABHES rappresentano la spina dorsale dell’offerta NAD, e hanno formato – dal 2012 a oggi – centinaia di professionisti nel design oggi attivi nei principali studi italiani e internazionali.

Interior Design è il percorso storico dell’Accademia, attivo a Verona, Milano e in modalità blended. Il programma coniuga cultura del progetto e modellazione 3D, materiali innovativi e lighting design, arredo e sostenibilità degli spazi.

Ogni studente affronta un percorso graduale, che lo porta dalla narrazione dello spazio alla sua visualizzazione tecnica e infine alla sua rappresentazione attraverso rendering fotorealistici e prototipi.

Fashion Design, triennale erogato in tutte le sedi e online, si focalizza su stile, sistema moda, branding e impresa culturale. Unisce progettazione sartoriale e tecnologie digitali, laboratori pratici e cultura del prodotto. Le collezioni finali sono sviluppate in collaborazione con brand del Made in Italy sensibili al design sostenibile.

Graphic Design, biennale, forma figure versatili e contemporanee, capaci di muoversi tra publishing, branding, motion graphic, UX e comunicazione crossmediale. L’approccio è progettuale e strategico: si parte dal brief e si arriva alla direzione artistica, con un focus su linguaggi innovativi, AI generativa e tecnologie interattive.

CFU universitari su Green Design e CGI: quando l’innovazione parla accademico

Parallelamente al percorso EABHES, NAD ha ottenuto – tramite convenzione con IUL, Università Telematica degli Studi – il riconoscimento accademico (12 CFU) per due corsi annuali, tra i più innovativi del suo catalogo: Green Design e Computer Generated Imagery (CGI).

Green Design non si limita ad affrontare il tema della sostenibilità in senso teorico: lo integra nella progettazione concreta, dalle normative europee ai materiali circolari, dalle metriche ambientali alla prototipazione di oggetti e interni low-impact. Gli studenti lavorano su progetti reali commissionati da aziende partner, misurano l’impatto ambientale delle loro scelte e propongono soluzioni concrete.

CGI, invece, è la grammatica del design visuale contemporaneo: un linguaggio che unisce rendering, ambienti immersivi, metaverso, advertising interattivo e simulazione architettonica, attraverso pipeline professionali e software come Blender, Maya, Unreal Engine, Substance.

Un corso che riflette le nuove forme di narrazione visiva e prepara a lavorare nei settori più avanzati dell'immagine digitale.

Una nuova unità B2B per connettere i talenti NAD con l’impresa

Nel 2025 NAD lancia una vera e propria Business Unit dedicata ai rapporti B2B, con un obiettivo chiaro: rafforzare il network con il mondo delle imprese e progettare percorsi di inserimento lavorativo concreti, strategici e personalizzati.

Il team si occupa di:

realizzare progetti didattici su brief aziendali reali attivare stage e collaborazioni portare in aula brand, studi, professionisti costruire un sistema di Career Service attivo e misurabile

Oggi il network di NAD conta oltre 150 aziende partner nei settori dell’interior, fashion, product design, comunicazione visiva, green tech e digital creation.

La percentuale di occupazione entro 6 mesi dal diploma ha superato l’80%, anche grazie a questa sinergia strutturata tra accademia e tessuto produttivo.

Progettare il cambiamento, formando chi sarà chiamato a guidarlo

«La nostra missione quotidiana è formare professionisti capaci di decodificare con lucidità la complessità contemporanea e di tradurla efficacemente in progetti concreti», afferma con convinzione Nicola Pighi, CEO e fondatore di NAD – Nuova Accademia del Design. «L'accreditamento europeo EABHES e il riconoscimento universitario IUL costituiscono tappe strategiche fondamentali che attestano l'eccellenza e l'avanguardia del nostro approccio formativo. Parallelamente, la collaborazione sinergica con realtà imprenditoriali lungimiranti ci consente di integrare innovazione didattica, linguaggi contemporanei del design e una solida preparazione professionale. Il designer formato in NAD è oggi chiamato a padroneggiare competenze interdisciplinari, dialogando con naturalezza non soltanto con il tessuto produttivo e imprenditoriale, ma anche con l'intelligenza artificiale, la rivoluzione digitale e le sfide della transizione ecologica. Questa visione integrata e pionieristica è esattamente ciò che NAD si prefigge di realizzare sin dalla sua fondazione.»

