Nasce CyberUP Institute, il nuovo polo internazionale per la formazione avanzata in Cybersecurity

Milano, 10 Luglio 2025. Il panorama delle minacce informatiche evolve rapidamente: attacchi ransomware, data breach e cybercrime mettono a rischio infrastrutture critiche, dati sensibili e processi aziendali. CyberUP Institute nasce per colmare il gap di competenze e diventare il punto di riferimento per la formazione avanzata in cybersecurity, preparando la prossima generazione di specialisti digitali.

Fondata da esperti certificati e professionisti attivi nel settore, la mission di CyberUP Institute è chiara: offrire percorsi didattici di eccellenza – dai corsi awareness ai master, dalle certificazioni internazionali ai programmi personalizzati per aziende e PA – in partnership con università, centri di ricerca e player globali.

Un’offerta formativa unica: simulazioni reali, percorsi su misura e certificazioni internazionali

L’approccio di CyberUP Institute integra simulazioni di cyberwarfare, laboratori pratici, training live con Red Team di alto profilo, garantendo la massima rilevanza e applicabilità pratica per ogni partecipante.

La formazione copre tutto lo spettro della sicurezza digitale:

Awareness, Incident Response e Cyber Crisis Management Corsi avanzati per SOC, OT/ICS, Forensics, Red/Blue Team, CTF Certificazioni proprietarie (Cyber Guardian, CTD, COS, CIRL) e internazionali (CISSP, CEH, CompTIA, OSCP) Soluzioni formative per aziende, PA, scuole e governi

Ogni programma è progettato su misura per il settore e il livello dei partecipanti, in modalità presenziale, online o blended, con una didattica immersiva e orientata al risultato.

Partnership strategiche e impatto globale: la forza di CyberUP Institute

CyberUP Institute si distingue per una rete di collaborazioni con università, enti governativi, grandi aziende e leader internazionali della cybersecurity.

La strategia di espansione copre Italia, Spagna, Nord Europa, Stati Uniti, Singapore e Australia, adattando l’offerta a normative e contesti locali.

Inoltre l’istituto si avvale di una rete di partner strategici di primo piano, ognuno specializzato in ambiti chiave della cybersecurity, della reputazione digitale e dell’innovazione tecnologica:

ReputationUP

Leader globale nella gestione della reputazione digitale, privacy, compliance e analisi OSINT. Protegge l’identità, la credibilità e il posizionamento di organizzazioni e figure pubbliche in tutto il mondo.

HelpRansomware

Unità specializzata nella risposta immediata ai cybersequestri (ransomware). Esperti in negoziazione, recupero dati e gestione dei danni reputazionali e operativi.

KiteGroup.eu

Società di consulenza tecnologica e ingegneria software, offre servizi avanzati di sviluppo, testing, data analysis e soluzioni personalizzate per progetti digitali ad alto impatto. Partner chiave in innovazione applicata e talento tecnico specializzato.

Aninsei.it

Associazione nazionale italiana che riunisce istituzioni educative private. Partner istituzionale strategico per la certificazione, la diffusione accademica e la connessione con il sistema educativo nazionale.

Grazie a questo ecosistema di alleanze, CyberUP Institute offre percorsi formativi cutting-edge, certificazioni riconosciute e accesso diretto al mondo accademico, alle imprese e alle migliori competenze del mercato digitale.

Servizi a valore aggiunto per aziende e istituzioni

CyberUP Institute offre, oltre alla formazione, audit di sicurezza, advisory legale e tecnico, vulnerability assessment, supporto al disaster recovery, piani formativi per fondi interprofessionali e gare CONSIP, sviluppo di centri di eccellenza e hackathon nazionali.

L’obiettivo: rendere imprese e istituzioni resilienti, competitive e pronte a fronteggiare le nuove minacce, valorizzando il capitale umano e proteggendo il know-how digitale.

Perché scegliere CyberUP Institute

Formazione hands-on con simulazioni live di attacco e difesa Certificazioni internazionali e percorsi riconosciuti Docenti di alto profilo e partnership globali Offerta modulare e personalizzata Presenza internazionale e adattamento ai trend emergenti

Scopri CyberUP Institute: il futuro della sicurezza digitale passa da qui

CyberUP Institute è la risposta concreta alla crisi globale di competenze cyber.

Contatti:

Immediapress

Per corsi, programmi, eventi o partnership:

Cyberupinstitute.com

info@cyberupinstitute.com

CyberUP Institute – Formare il Futuro della Sicurezza Digitale.

