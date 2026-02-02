Nasce lo shop online di Agostinelli Arte: una storica istituzione dell’arte a Roma apre al digitale

Roma rafforza il suo legame con il mondo dell’arte grazie a una novità importante: nasce lo shop online di Agostinelli Arte, realtà storica e punto di riferimento nel panorama artistico romano e nazionale. Con il nuovo portale digitale, l’esperienza maturata in oltre settant’anni di attività approda anche online, rendendo accessibile a un pubblico ancora più ampio un patrimonio fatto di competenza, ricerca e passione per l’arte.

Lo shop online rappresenta un’estensione naturale dell’Art Store fisico di Roma, uno spazio di oltre 1700 mq dedicato all’arte a 360 gradi. Attraverso la piattaforma digitale, artisti, professionisti e appassionati possono ora esplorare e acquistare comodamente da remoto una vasta selezione di articoli per le belle arti, cornici, complementi e prodotti legati al mondo creativo.

L’apertura dello shop online conferma il ruolo di Agostinelli Arte come vera e propria istituzione nel mondo dell’arte a Roma, capace di coniugare tradizione e innovazione. La dimensione digitale non sostituisce l’esperienza fisica, ma la affianca, offrendo un nuovo strumento pensato per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

Con questo nuovo progetto, Agostinelli Arte rafforza il dialogo con artisti, gallerie, corniciai, architetti, interior designer ed enti pubblici e privati, portando online la stessa visione che da decenni caratterizza il suo lavoro: valorizzare l’arte in ogni sua forma, con professionalità e attenzione sartoriale.

