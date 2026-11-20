Fiumicino (Roma), 20 novembre 2026 – Tombole casalinghe, spettacoli irriverenti, riffa natalizia, cucina della tradizione e birra agricola. Il birrificio Podere 676 presenta il calendario degli appuntamenti per le festività di dicembre, tra iniziative dedicate alla convivialità, proposte gastronomiche e intrattenimento, fino al cenone di Capodanno del 31 dicembre.

Un programma che punta a valorizzare il piacere dello stare insieme, reinterpretando alcune delle tradizioni più popolari del Natale in chiave informale e divertente. Al centro delle iniziative, la produzione brassicola del Podere, la cucina casalinga e una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, gruppi di amici e aziende.

Tombola Casalinga l'8 e il 20 dicembre: a dare i numeri sono i soci e il birraio

Tra gli appuntamenti in programma torna la Tombola Casalinga, prevista per martedì 8 e domenica 20 dicembre. A condurre le due serate saranno, a turno, i soci del birrificio o il birraio, protagonisti di un gioco che ripropone l'atmosfera delle tombolate in famiglia, tra battute, improvvisazione e competizione.

In palio premi legati alla produzione e alle attività del Podere: bottiglie di birra agricola, confezioni degustazione, buoni e cesti regalo. Dall'ambo alla tombola, i partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi prodotti del birrificio, trasformando uno dei riti più tradizionali delle festività in un'occasione di incontro e divertimento.

Il 13 dicembre la Tombola Scostumata di Lila Esposito

Domenica 13 dicembre spazio invece alla Tombola Scostumata di Lila Esposito, uno degli appuntamenti più irriverenti del calendario natalizio.

Il tradizionale gioco delle feste sarà reinterpretato attraverso uno spettacolo all'insegna dell'ironia, dell'improvvisazione e delle battute senza filtri. Un format che unisce intrattenimento e partecipazione del pubblico, proponendo una versione decisamente fuori dagli schemi della classica tombola natalizia.

Riffa natalizia il 10 e il 17 dicembre: sei cesti regalo in palio

La fortuna sarà protagonista anche giovedì 10 e giovedì 17 dicembre, con le due serate dedicate alle estrazioni della riffa natalizia.

Per ciascun appuntamento saranno messi in palio tre cesti regalo, per un totale di sei premi. Per partecipare all'assegnazione sarà necessario essere presenti al momento dell'estrazione.

Le serate prevedono la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ponte dell'Immacolata tra piatti della tradizione e birra agricola

Il calendario delle festività entrerà nel vivo con il ponte dell'Immacolata. Lunedì 7 dicembre Podere 676 sarà aperto per il servizio serale, mentre martedì 8 dicembre accoglierà gli ospiti sia a pranzo sia a cena.

Per l'occasione sarà disponibile il menù alla carta del birrificio, con piatti che richiamano la cucina casalinga e la tradizione italiana, dalle lasagne al polletto fino alla cotoletta.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche saranno le birre agricole prodotte dal Podere, espressione dell'identità del birrificio e del suo legame con il territorio.

Cene aziendali e brindisi di fine anno: agevolazioni per gruppi e serate musicali

In occasione delle festività, Podere 676 propone anche formule dedicate alle cene aziendali, agli incontri tra colleghi e alle rimpatriate di fine anno.

Sono previste agevolazioni per le prenotazioni di gruppo nelle giornate di giovedì e domenica, mentre il venerdì e il sabato saranno caratterizzati da appuntamenti con intrattenimento musicale e karaoke.

L'obiettivo è offrire un'alternativa alle tradizionali cene di fine anno, privilegiando un'atmosfera informale, la convivialità e la possibilità di condividere un'esperienza gastronomica accompagnata dalle birre prodotte direttamente nel birrificio.

Cesti natalizi, degustazioni e visite al birrificio: le proposte regalo di Podere 676

Accanto al calendario degli eventi, il birrificio presenta una selezione di idee regalo per il Natale 2026.

Tra le proposte figurano cesti natalizi, confezioni con le birre agricole del Podere e voucher per visite al birrificio e degustazioni guidate con il mastro birraio.

Le esperienze consentono di approfondire la conoscenza della produzione brassicola agricola, scoprire le caratteristiche delle birre e avvicinarsi alla realtà produttiva di Podere 676.

Un'offerta che affianca ai prodotti da regalare la possibilità di vivere un'esperienza legata al territorio e alla cultura della birra artigianale.

Capodanno 2027: cenone e musica dal vivo per salutare il nuovo anno

Il programma delle festività si concluderà giovedì 31 dicembre con il cenone di Capodanno, che prevede una proposta gastronomica dedicata e intrattenimento musicale dal vivo.

Una serata organizzata per salutare il 2026 e accogliere il nuovo anno tra cucina, birra agricola e musica, nel segno dello stile conviviale che caratterizza il birrificio.

Dopo la notte di San Silvestro, Podere 676 riaprirà sabato 2 e domenica 3 gennaio 2027, con servizio sia a pranzo sia a cena.

Un Natale all'insegna della convivialità e delle tradizioni

Con il calendario natalizio 2026, Podere 676 conferma la volontà di affiancare alla produzione di birra agricola una proposta di eventi e iniziative capaci di valorizzare la socialità e il territorio.

Dalle tombole ai momenti di intrattenimento, passando per le iniziative gastronomiche e le esperienze di degustazione, il birrificio di Fiumicino propone un modo di vivere le festività che mette al centro la condivisione, la tradizione e il divertimento, senza rinunciare a una dose di ironia.

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