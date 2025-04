No.3Gin partecipa alla Florence Cocktail Week 2025

Mixology ed eleganza si incontrano in occasione dell’ottava edizione della Florence Cocktail Week 2025. In programma dal 7 al 13 aprile nel capoluogo toscano, la rassegna è nota per valorizzare il bere miscelato di alta qualità, diffondendo la cultura del bere responsabile e promuovendo i migliori cocktail bar della città con masterclass e tasting di prodotto, presentazioni e guest shift con ospiti sia italiani sia internazionali.

Ad animare il programma di questa settimana fiorentina dedicata al buon bere consapevole ci saranno anche quattro appuntamenti (previsti nelle serate del 7, 10, 11 e 12 aprile) organizzati dal pluripremiato No.3 London Dry Gin. Eletto per 4 anni miglior gin del mondo, No.3 Gin vanta sulla bottiglia l’onorificenza della Royal Warrant, sigillo di appartenenza alla ristretta cerchia dei fornitori della Royal Family. Questo legame “regale” è insito nella sua storia poiché creato dall’azienda Berry Bros. & Rudd, il più antico mercante di vini e liquori della Gran Bretagna che dal 1698 gestisce la cantina personale della casa reale britannica. Oggi distribuito in Italia dalla storica distilleria romana Pallini, questo iconico distillato spicca anche per il suo bouquet aromatico: i due anni di studio necessari alla sua creazione, con il coinvolgimento dei migliori barman e mastri distillatori, hanno portato al perfetto equilibrio tra il ginepro, le note floreali, quelle piccanti del cardamomo e del coriandolo, e la vivacità degli agrumi con un retrogusto di radice di angelica.

FLORENCE COCKTAIL WEEK: QUATTRO APPUNTAMENTI CON NO.3 GIN

Ginterlude No.3: lunedì 7 aprile, guest shift al Rifrullo

Il primo appuntamento è al Rifrullo Firenze (aperto al pubblico, con cocktail a pagamento): qui, nella serata di lunedì 7 aprile (dalle 19 alle 22), sulle note del DJ set di Marco Fiorucci, ci sarà il bartender Luan Luiz Souza de Jesus del Murà di Prato.

No.3 Martini Night: giovedì 10 aprile, al Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar

Giovedì 10 aprile, invece, dalle 19, No.3 Gin arricchirà il calendario della Florence Cocktail Week con l’evento No.3 Martini Night (aperto al pubblico, con cocktail a pagamento). Dedicata al celebre drink dal fascino intramontabile, iconico con il suo leggendario bicchiere a coppa, la serata vedrà No.3 Gin come protagonista delle proposte realizzate da Vieri Palanti, giovane barman del Cibrèo , ristorante e cocktail bar situato nel centro del capoluogo toscano, noto per l’attenta selezione delle materie prime sia nella proposta culinaria sia nella drink list.

Back to the Roots: venerdì 11 aprile, all’Angolino

Terzo appuntamento (anche questo aperto al pubblico, con cocktail a pagamento) è una guest shift dal sapore balcanico all’Angolino: infatti, venerdì 11 aprile (dalle 22.30 all’01.00), il locale fiorentino si impreziosirà della presenza di Tony Pescatori e Tasya, bartender del Nobel Roots di Belgrado, in Serbia.

Key secret party: sabato 12 aprile, Santa Cocktail Club nella prestigiosa cornice di Villa Cora

A chiudere tutte le serate organizzate da No.3 Gin sarà il Key secret party. Il nome di questo evento esclusivo e su invito è tutto meno che casuale: la “chiave”, che si trova in evidenza sulla bottiglia di No.3 Gin, è infatti uno dei simboli distintivi di questo gin, rappresentando quella con cui un tempo si apriva la porta che custodiva le bottiglie più pregiate del negozio londinese di Berry Bros. & Rudd. In programma sabato 12 aprile (dalle 23.00 alle 2.00), il party avrà come cornice il prestigioso Santa Cocktail Club Villa Cora , situato all’interno dello storico hotel a 5 stelle che si affaccia sui Giardini di Boboli. Villa Cora risplende ancora della magnificenza aristocratica che caratterizzò Firenze nel XIX secolo, conservando un’eleganza senza tempo. Situata nel quartiere dell’Oltrarno, la sua bellezza le ha garantito un posto nella prestigiosa collezione The Leading Hotels of the World nel 2016. Durante la serata, accompagnati dalla brigata del Santa, dietro al bancone si alterneranno Nelson Semedo del Marlowe Bar di Barcellona e Matthew Richmond Clark con Jonathan M. Nutter dell’Attaboy di New York.

Contatti: No.3 Gin - no3gin.it