Nongshim Shin Ramyun illumina Times Square a New York con KPop Demon Hunters

NEW YORK, 20 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim ha realizzato una campagna globale a New York Times Square per celebrare il lancio di Shin Ramyun in collaborazione con il popolare film di animazione di Netflix KPop Demon Hunters. Noto come "Crocevia del mondo" e con oltre 450.000 visitatori al giorno, Times Square è stato il palcoscenico in cui i consumatori di tutto il mondo hanno potuto provare e apprezzare direttamente il marchio Shin Ramyun attraverso una serie di attività interattive che hanno collegato in modo fluido le esperienze online e offline.

Il giorno della campagna Nongshim ha presentato Shin Ramyun ispirati a KPop Demon Hunters attraverso un gigantesco cartellone digitale (DOOH) a Times Square.

Oltre al cartellone digitale, Nongshim ha anche allestito una serie di stand a tema per consentire ai visitatori di scoprire in prima persona il marchio Shin Ramyun.

Nella Food Zone, i visitatori hanno assaggiato lo Shin Toomba preparato con una pentola per noodle istantanei, che offre un assaggio dell'iconica cultura coreana "Hangang Ramyun" insieme ai cracker ai gamberi. La Reward Zone era dotata di cabine per foto istantanee decorate con i personaggi di KPop Demon Hunters, mentre la Event Zone offriva premi, tra cui Shin Ramyun, tramite un evento sui social che ha esteso l'entusiasmo online.

Un portavoce di Nongshim commenta: "Questa campagna è andata oltre la semplice pubblicità digitale, trasformandosi in un festival in cui i consumatori di tutto il mondo potevano assaggiare e gustare direttamente Shin Ramyun. Partendo da New York Times Square, continueremo a entrare in contatto diretto con i consumatori di tutto il mondo e a diffondere attivamente lo slogan globale di Shin Ramyun, "Felicità piccante nei noodle".

Nel frattempo, dalla fine di agosto Nongshim sta lanciando progressivamente il pacchetto ispirato a KPop Demon Hunters sui mercati globali, a partire dalla Corea. Nel continente americano, compresi gli Stati Uniti, le vendite sono iniziate a metà settembre e si stanno estendendo gradualmente ad altri Paesi. L'azienda prevede inoltre di introdurre il prodotto nei principali mercati europei — tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Italia e Repubblica Ceca — nonché in Australia e Nuova Zelanda entro la fine dell'anno.

